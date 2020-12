Personeel Miss Etam onderneemt opnieuw stappen en wil reorganisatie tegengaan

Het blijft rommelen bij Miss Etam, zo blijkt uit een bericht van vakbond AVV. De ondernemingsraad van Miss Etam en Steps stappen samen met de vakbond naar de Ondernemingskamer.

De vakbond stelt dat Martijn Rozenboom, die deze zomer onder andere Miss Etam en Steps overnam, zich niet aan de afspraken houdt die met de curator zijn gemaakt. AVV schrijft dat het distributiecentrum gesloten, dat de ondernemingsraad buitenspel is gezet, dat de ondernemer veel werknemers wil ontslaan en dat hij geen sociaal plan wil afsluiten.

Het is niet voor het eerst dat het rommelt bij Miss Etam. Eerder dit jaar kwamen diverse berichten naar buiten in de media dat meerdere winkels dicht waren, geen salaris was uitbetaald sinds de overname, dat geen nieuwe collectie binnen was gekomen en dat soms zelfs het vuil niet werd opgehaald. AVV diende in oktober een loonvordering in en dreigde het faillissement aan te vragen. Rozenboom noemde het een storm in een glas water en niet veel later werden de eerste loonbetalingen gedaan, zo meldde AVV destijds.

Volgens AVV was een van de redenen Miss Etam te verkopen aan Rozenboom het feit dat een afspraak is gemaakt minstens 100 werknemers op het hoofdkantoor aan te houden. Ook een sociaal plan voor de werknemers is niet aan de orde. “Waarschijnlijk hoopt hij dat winkelmedewerkers zelf ontslag nemen als ze veel reistijd krijgen om in een ander filiaal te gaan werken. De ondernemingsraad zal volgende week aan de Ondernemingskamer vragen om het reorganisatiebesluit tegen te houden,” aldus AVV. Ook is naar verluidt de ondernemingsraad buiten spel gezet. Rozenboom wachtte het advies van de raad niet af, omdat ‘zijn besluit al vast stond,” aldus de vakbond.