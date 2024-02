Eigenaar Thom Browne en Zegna ziet omzet in boekjaar met 27,6 procent stijgen

Ermenegildo Zegna N.V., het moederbedrijf van de merken Thom Browne, Zegna en licentiehouder van Tom Ford, heeft het boekjaar 2023 afgesloten met flinke omzetgroei. Het Italiaanse modebedrijf noteert een stijging van 27,6 procent, zo blijkt uit de jaarresultaten.

Door de stijging kwam de jaaromzet neer op 1,9 miljard euro. De resultaten werden in het laatste kwartaal nog gestuwd door een uitzonderlijke groei van 40,1 procent in de periode.

Modemerk Zegna blijft verreweg de meeste omzet opbrengen voor de Zegna Group. Het merk is in het boekjaar 2023 goed voor een omzet van 1,3 miljard euro dankzij een stijging van 12,4 procent. De groep geeft aan dat het merk sterke direct-to-consumer resultaten behaalt. Deze resultaten compenseren het feit dat het merk in de wholesale minder verkoopt als onderdeel van een strategisch besluit.

Het merk Thom Browne was in het boekjaar goed voor een omzet van 380 miljoen euro. Het merk noteert een stijging van 14,9 procent. Het merk Tom Ford was niet het gehele boekjaar onderdeel van Ermenegildo Zegna N.V., maar sinds de verwerking van het merk in het portfolio in april 2023, bracht het de groep 236 miljoen euro op aan omzet.

Winstcijfers geeft de Zegna Group in dit financiële bericht niet.