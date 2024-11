Eigenaar Winkelstraat.nl en Brandfield verhoogt jaarprognoses na sterke negen maanden resultaten

The Platform Group AG zet in de eerste negen maanden van 2024 sterke resultaten neer. Het bedrijf is dit jaar eigenaar van de Nederlandse Winkelstraat.nl en heeft Brandfield en Fashionette in het portfolio.

In de eerste negen maanden behaalt The Platform Group een omzet van 371,2 miljoen euro. Dat is ruim 86 miljoen euro meer vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De groei wordt aangedreven door de toename van het aantal aangesloten partners, zo blijkt uit het financiële rapport. Daarnaast draagt de uitbreiding van platform- en softwareoplossingen ook bij.

Het ebitda (winst voor belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie) komt uit op 39,8 miljoen euro en het aangepaste ebitda bedraagt 24,6 miljoen euro. Dit staat gelijk aan een groei van bijna zeventig procent. De nettowinst groeit met 46,6 procent naar 25,5 miljoen euro.

Deze sterke resultaten zorgen ervoor dat de jaarprognoses worden verhoogd. De Raad van Bestuur van de Brandfield-eigenaar verwacht nu dat de omzet zal stijgen tot tussen de 500 miljoen en 520 miljoen euro. Eerder was de verwachting een omzet te draaien tussen de 480 en 500 miljoen euro. Ook het aangepast ebitda zal naar verwachting hoger uitkomen: Het bedrijf verwacht nu een aangepast ebitda tussen 29 miljoen en 32 miljoen euro. Eerder lag de verwachting tussen de 26 miljoen en 30 miljoen.

The Platform Group nam in juli het Nederlandse luxeplatform Winkelstraat.nl over. Het is daarmee het tweede Nederlandse bedrijf onder de hoede van de groep. Zo nam het enkele jaren geleden al Brandfield over.