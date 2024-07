Luxeplatform Winkelstraat.nl overgenomen door The Platform Group AG

Winkelstraat.nl, een Nederlands platform voor luxe mode, wordt overgenomen door The Platform Group AG. De overname moet de aanwezigheid van Winkelstraat.nl in de Benelux versterken en internationale expansie versnellen, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

De overname wordt uitgevoerd onder een nieuwe BV en wordt naar verwachting in augustus afgerond. Hoeveel geld The Platform Group voor Winkelstraat.nl neertelde, wordt niet bekendgemaakt.

“The Platform Group AG’s expertise in de Duitse markt en hun loyale klantenbestand bieden spannende mogelijkheden voor ons en onze partners. We kijken ernaar uit om samen nieuw groeipotentieel te realiseren en enorme synergieën te ontsluiten waar alle betrokkenen van zullen profiteren”, deelt Joost van der Veer, oprichter van Winkelstraat.nl, in het persbericht.

Voor The Platform Group betekent de overname een uitbreiding van haar luxe portfolio. “Niet alleen Fashionette en onze Nederlandse dochteronderneming Brandfield zullen hiervan profiteren, maar we zullen ook ons partnerbestand uitbreiden en blijven groeien buiten Duitsland. [...] Onze innovatieve softwareoplossingen zullen Winkelstraat.nl helpen zijn volledige potentieel te realiseren. Winkelstraat.nl genereert momenteel 85 procent van zijn omzet in Nederland. In de toekomst zullen we dit aanzienlijk internationaliseren”, aldus Dominik Benner, CEO van The Platform Group.

Winkelstraat.nl heeft 350 aangesloten luxe retailers en noemt zichzelf ‘de marktleider voor luxe mode en accessoires in Nederland’. Het platform verkoopt ruim 600 merken online, waaronder Chanel, Hèrmes, Dior en Prada.