Eigenaarswissel: Hunkemöller weer in Amerikaanse handen

Na drie jaar in Nederlandse handen verandert lingerieketen Hunkemöller van eigenaar, zo blijkt uit een persbericht. Investeringsmaatschappij Redwood Capital Management neemt het over van Parcom en Opportunity Partners. “Deze wijziging van het eigenaarschap markeert een nieuw hoofdstuk voor het toonaangevende Europese lingeriemerk”, aldus Hunkemöller.

Hunkemöller zette recent al een transformatieprogramma in maar kan deze nu versneld afronden door een herstructurering van bestaande schulden en een kapitaalinjectie. Het transformatieprogramma richt zich op het innoveren van de klantbeleving, productinnovaties en een verbeterde operationele bedrijfsuitvoering.

Van Nederlands naar Amerikaans: Hunkemöller wisselt van eigenaar

“We kijken ernaar uit om samen met Redwood aan de toekomst van Hunkemöller te bouwen,” zegt Brian Grevy, CEO van Hunkemöller. “Onze focus ligt op het bieden van een ongeëvenaarde omnichannel klantbeleving en het verder versterken van onze positie als toonaangevend lingeriemerk.”

“Hunkemöller is een toonaangevend lingeriemerk in Europa met een rijke historie van innovatie en groei,” aldus Ruben Kliksberg en Sean Sauler, Co-Chief Investment Officers van Redwood Capital Management. “Wij zijn verheugd om CEO Brian Grevy en zijn team te ondersteunen bij de verdere groei van het merk en de volgende fase van het bedrijf.” Het persbericht benadrukt dat Redwood Capital Management de enige eigenaar nu is van Hunkemöller.

Hunkemöller werd juist in 2022 uit Amerikaanse handen genomen. Toen wisselde de lingerieketen van Carlyle Group Inc naar Parcom en Opportunity Partners. Carlyle heeft toen wel een minderheidsbelang genomen.

Nieuwe eigenaar Redwood Capital Management is een investeringsmaatschappij met kantoren in New York en Miami. Het bedrijf beheert een vermogen van ongeveer 10 miljard dollar en investeert via diverse strategieën en fondsen in uiteenlopende sectoren en regio’s. Redwood heeft ruime ervaring in consumentenmerken en ondersteunt naar eigen zeggen bedrijven door middel van strategische investeringen en operationele verbeteringen. Het is niet bekend in welke merken de maatschappij al heeft geinvesteerd en of het ervaring heeft met lingeriemerken zoals Hunkemöller.

Hunkemöller is in 1886 opgericht door Wilhelm Hunkemöller en zijn vrouw Josephina Lexis. In het begin produceerde het bedrijf enkel korsetten in een fabriek in Amsterdam. Het bedrijf is inmiddel actief in 20 landen, heeft ruim 750 eigen winkels en ruim 7.000 medewerkers.