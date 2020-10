“Eigenaren van Hema onderhandelen exclusief met Parcom”

Investeringsmaatschappij Parcom onderhandelt exclusief met de groep schuldeisers over de verkoop van de Hema, zo meldt het Het Financieele Dagblad op basis van van anonieme bronnen. De Hema is sinds juni eigendom van schuldeisers die sindsdien bezig zijn met het doorverkopen van de warenhuisketen.

Parcom, een Nederlandse investeringsmaatschappij, blijkt de enige overgebleven bieder. Volgens Het Financieele Dagblad staat de private-equityfirma op het punt om te beginnen aan exclusieve onderhandelingen met de groep schuldeisers. Volgens de betrokkenen is er nog geen sprake van een afgeronde deal. “De familie Van Eerd, de eigenaar van Jumbo, doet als minderheidsaandeelhouder mee met het bod van Parcom. De supermarktketen werkt al nauw samen met Hema. Zo verkoopt Jumbo sinds dit jaar leesbrillen, beenmode en andere spullen uit het Hema-assortiment,” aldus Het Financieele Dagblad. In het begin van de onderhandelingen speelde de voormalige Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn ook nog een rol, maar volgens de bronnen blijkt ook dit niet meer het geval te zijn.

In oktober 2018 kwam de Hema, na jaren van grote financiële problemen, in de handen van Ramphastos Investments, de investeringsmaatschappij van ondernemer Marcel Boekhoorn. Boekhoorn beloofde de schuld van het bedrijf flink te gaan verminderen en wilde van Hema een wereldwijde speler maken. Hema kwam in juni in handen van de schuldeisers omdat een lening niet werd afgelost. De schuldeisers werden economisch eigenaar van de keten waarna het proces werd gestart om ze ook juridisch eigenaar te maken. De schuldeisers streepten 300 miljoen euro aan schulden weg in ruil voor alle aandelen.

Beeld: Hema