Einde aan dertigjarig avontuur: Vanilia maakt geen doorstart

Er komt een einde aan het dertigjarig avontuur van Vanilia. Het Nederlandse modemerk maakt geen doorstart, zo meldt Vanilia op haar website. De winkels en de webshop blijven de komende weken nog geopend.

“We moeten met pijn in ons hart afscheid nemen”, schrijft het modemerk. “We hebben altijd met veel liefde en passie voor je klaar gestaan en willen je bedanken voor het feit dat jij deel uitmaakte van onze reis.”

De winkels en de webshop van Vanilia blijven de komende weken nog geopend. Consumenten kunnen de collecties nog even verkrijgen tegen kortingen. Er zal bovendien een ‘allerlaatste online sample sale’ met kortingen tot tachtig procent gehouden worden. Het modemerk benadrukt dat retourneren niet meer mogelijk is.

De entiteiten gelinkt aan het merk werden op 4 februari failliet verklaard. Het faillissement werd uitgesproken over Vanilia The Shops B.V. en Vanilia C.V. Na de uitspraak meldden de twee curatoren dat er gewerkt werd aan een doorstart, maar die lijkt nu te zijn afgeketst.

Geen doorstart voor Vanilia

Het faillissement van Vanilia volgt op een periode van aanhoudende financiële problemen, zoals blijkt uit de financiële gegevens die het FD heeft ingezien. Ondanks pogingen om het bedrijf overeind te houden, waaronder de opening van een nieuwe winkel in Nijmegen in november, zijn de verliezen niet meer te compenseren.

Eigenaar en directeur Michel Hulzebosch vertelde begin februari aan de NOS: "Het is ontzettend pijnlijk, vooral voor het personeel. Het is zo zonde van zo'n mooi, duurzaam bedrijf. Tot een week geleden had ik echt het gevoel dat we het nog konden redden." Hij hoopte op een doorstart. "Ik wil een tweede leven voor dit bedrijf."

Vanilia werd opgericht in de jaren '80 en in 1991 werd het dameskledingmerk overgenomen door de huidige directeur Michel Hulzebosch. Ten tijde van het faillissement had het bedrijf 17 eigen winkels en diverse verkooppunten bij onder andere De Bijenkorf. Vanilia heeft zich altijd gepresenteerd als een merk met kernwaarden zoals aandacht, verbinding en authenticiteit. Het bedrijf had een eigen productieatelier in Turkije, daar werkten ook nog eens 350 mensen.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Caitlyn Terra.