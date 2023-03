Einde MetaBirkin rechtszaak Hermès lijkt nog niet in zicht

Het einde van de MetaBirkin zaak tussen Hermès en kunstenaar Mason Rothschild lijkt nog niet in zicht, zo blijkt uit berichtgeving van Reuters. In een volgende fase van de juridische strijd heeft Rothschild twee rechtszaken aangespannen, nadat hij een door Hermès aangespannen rechtszaak in februari verloor.

Het modehuis beschuldigde de kunstenaar van merkinbreuk nadat hij een reeks non-fungible tokens (NFT’s) die leken op de iconische Birkin-tas van het huis had uitgebracht en verkocht. Een negenkoppige jury in New York erkende uiteindelijk dat Rothschild van het merk had geprofiteerd en kende het Hermès een schadevergoeding van schadevergoeding van 133 duizend dollar (125 duizend euro) toe.

Rothschild blijft echter niet bij de pakken neer zitten en heeft twee nieuwe aanklachten ingediend. Een hiervan is een reactie op Hermès’ verzoek aan federale rechtbank in Manhattan om Rothschild te dwingen alle materialen met betrekking tot de MetaBirkins kunstwerken aan Hermès over te dragen.

Hieronder vallen het website domein en de social media handles van het project, maar ook de NFT’s die Rothschild nog steeds bezit en zijn inkomsten uit de verkoop van tokens. Hermès diende het verzoek in vanuit de redenering dat Rothschild ondanks het verliezen van de rechtszaak vorige maand blijft profiteren van de NFT’s. Ze zouden de kunstenaar hierbij wel een royalty van 7,5 procent willen uitkeren voor alle nog verkochte MetaBirkins.

Hermès beweerde hierbij dat Rothschild "schaamteloos" de intellectuele eigendomsrechten van het merk blijft schenden, waaruit blijkt dat "hij niet te vertrouwen is".

Rothschild vraagt met zijn nieuwe rechtszaken deze verzoeken van Hermès te verwerpen. Zijn juridisch team noemt het bevel van Hermès “overdreven” en “oneerlijk”. Ook wordt in het verzoekschrift van Rothschild beweerd dat Hermès deskundigen heeft ingehuurd die "valse en misleidende verklaringen" hebben afgelegd tijdens de eerste getuigenissen.

Mocht de rechter het verzoek van Rothschild afwijzen, dan heeft de kunstenaar gedacht aan een andere tegemoetkoming die zou kunnen dienen als alternatief voor de eis van Hermès. De kunstenaar stelde een disclaimer voor die naast de promotie en verkoop van de MetaBirkins moet worden weergeven, waarin staat aangegeven dat de MetaBirkins niet zijn aangesloten bij, goedgekeurd door of gesponsord door Hermès. Deze oplossing dient volgens Rothschild om zijn “rechten uit het eerste amendement" en de rechten van de eigenaren van de NFT's te beschermen.

Tot slot vroeg Rothschild de rechtbank ook om het in februari uitgesproken vonnis te herzien, wat zou kunnen leiden tot een geheel nieuw proces. In zijn verzoekschrift noemt de kunstenaar dat de rechtszaak volgens hem fout is geweest in het gebruik van een jury en het uitsluiten van een van zijn getuigenissen, van Blake Gopnik.