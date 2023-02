Hermès wint intellectuele eigendomsrechtszaak over 'MetaBirkin' NFT's van kunstenaar

Hermès heeft de intellectuele eigendomsrechtszaak omtrent de 'MetaBirkin' NFT’s gewonnen, zo melden verschillende media, waaronder Bloomberg Law. Een negenkoppige jury deed woensdag hun uitspraak en kende Hermès een schadevergoeding van 133 duizend dollar (124 duizend euro) toe.

Het Franse luxehuis klaagde in 2022 de digitale kunstenaar achter de NFT’s, Mason Rothschild, aan nadat hij virtuele Birkin-tassen had gelanceerd zonder hiervoor Hermès' toestemming te vragen. Het bedrijf eiste een terugvordering van de winst die Rothschild behaalde uit de verkoop van de NFT’s.

Maar, waar Hermès vindt dat de selectie aan Birkin NFT’s hun handelsmerk schaadt, beweren Rothschild’s advocaten dat de NFT’s kunstwerken zijn die beschermd zouden moeten worden door het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet. Vergelijkbaar met de kunst van Warhol, karakteriseerden Rothfield’s advocaten zijn NFT-project als een "artistiek experiment" dat onderzoekt hoe de samenleving waarde hecht aan statussymbolen.

De zaak trok het afgelopen jaar een hoop aandacht. NFT’s, digitale activa die kunnen worden gebruikt om de authenticiteit van een kunstwerk te verifiëren, stellen de vage grens tussen kunst en consumentenproducten regelmatig op de proef. De uitslag van deze zaak zou volgens velen verduidelijken hoe NFT’s, of non-fungible tokens, onder het intellectueel eigendomsrecht vallen en daarmee tekenend zijn voor de manier waarop toekomstige NFT-zaken zullen worden opgelost.

Hermès 'MetaBirkin': Kunst of copycat?

"[Rothschild] wilde profiteren van de naam Birkin," vertelde Oren Warshavsky, een advocaat voor Hermès, de juryleden volgens Reuters tijdens het slotpleidooi in de federale rechtbank van Manhattan. De MetaBirkins zouden de mogelijkheden om in de NFT sector door te breken volgens Hermès hebben geschaad. Want, hoewel het bedrijf nog geen NFT’s verkoopt, heeft het daar wel plannen voor, zo stellen de advocaten.

Verder zei Hermès volgens Reuters dat het de rechtszaak niet zou hebben aangespannen als Rothschild had voldaan aan een stakingsbrief van december 2021, waarin werd geëist dat hij zou stoppen met de verkoop van de NFT's.

Rhett Millsaps, een advocaat voor Rothschild, stelde in zijn slotpleidooi dat de NFT's een "artistiek experiment" waren en dat Rothschild “nooit iemand wilde doen geloven dat de MetaBirkins van Hermes kwamen”. Jonathan Harris, een andere advocaat voor Rothschild, zei dat zijn cliënt nadat hij de brief had ontvangen een disclaimer toevoegde waarin stond dat Hermes niet geassocieerd was met de NFT's.

De jury concludeerde uiteindelijk dat de MetaBirkins dichter bij een consumentenproduct liggen dan kunst, zo meldt Bloomberg Law. De werken zouden daarmee dan ook niet onder het eerste Amendement vallen, maar juist die onderworpen zijn aan strikte wetten die merken beschermen tegen copycats.

"Wat vandaag gebeurde was verkeerd," stelt Rothschild na de uitslag in een verklaring aan Bloomberg Law. "Wat vandaag plaatsvond, zal blijven plaatsvinden als we niet blijven vechten. Dit is nog lang niet voorbij." Volgens Bloomberg Law reageerde Hermès niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.