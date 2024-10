Einde van een tijdperk: BodyStyle Alkmaar sluit na 65 jaar

Lingerie- en beenmodewinkel BodyStyle aan de Laat in Alkmaar gaat zijn deuren voorgoed sluiten. Eigenaresse Saskia Groenland laat via een Instagram-bericht van het merk weten dat ze met pensioen gaat. “Begin 2025 gaat de winkel na 65 jaar definitief sluiten. Het einde van een tijdperk, maar ongetwijfeld ook het begin van iets nieuws,” aldus het bericht.

De winkel van BodyStyle is sinds 1959 een vaste waarde in de Alkmaarse binnenstad. Het biedt een breed aanbod aan dames- en herenondergoed, en een verscheidenheid aan beenmode, waaronder sokken, panty's, kousen, leggings en meer, van merken zoals Calvin Klein, Falke, Hudson, Burlington, Alfredo Gonzales, Xpooos, Mey en Triumph. Recent breidde BodyStyle uit naar een webshop als aanvulling op de stenen winkel in Alkmaar.

In een reactie op het Instagram-bericht over het besluit van Groenland om met de zaak te stoppen reageren klanten met verdriet. Groenland reageert: “Ik vind dit een mooi moment om met pensioen te gaan. Meer tijd voor andere dingen dan werk. Het zal vast wennen worden, maar ik ben ervan overtuigd dat er wel weer wat anders op mijn pad komt als de tijd er rijp voor is. Eerst opruimen en uitrusten.” Om de winkel leeg te krijgen, is Groenland begonnen met een uitverkoop.

BodyStyle Beenmode & Bodyfashion, Laat 172a, 1811 EM Alkmaar.