Eindelijk een Brexit-deal: vanaf 1 januari al verschil

Na een hele lange aanloop is er eindelijk een Brexit-deal gesloten tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk. Veel van de deal is nog onduidelijk, meer dan de helft van de meer dan 2000 pagina-tellende deal is nog niet gepubliceerd. De gevolgen zijn echter al vanaf 1 januari te merken.

Er heerst opluchting dat er een deal gesloten is, zo blijkt onder andere uit een persbericht van Thuiswinkel.org. “Wat we al wel kunnen zeggen, is dat de ondernemers met deze deal beter af zijn dan zonder deal, onder andere omdat er straks strengere eisen gelden dan bij andere vrijhandelsakkoorden van de EU, waardoor er voor een gelijk speelveld wordt gezorgd,” aldus Martijn Hos van Thuiswinkel.org.

Wat sowieso verandert is dat handel met het Verenigd Koninkrijk een stuk moeilijker wordt. Zo moeten webwinkeliers die in het Verenigd Koninkrijk leveren extra kosten moeten maken. Hoe hoog die kosten precies zullen zijn is nog niet duidelijk. Ook producten die door consumenten in het gebied worden gekocht, daar zal extra btw over berekend worden, zo meldt de NOS. “Maar hoe je het wendt of keert, zonder deal zou de handel met het VK nog veel moeilijker en duurder zijn geweest”, aldus Hos.

Sowieso zal er veel veranderen. Om te reizen naar het Verenigd Koninkrijk is een paspoort nodig, wie er wil wonen of werken heeft een visum nodig. Daarnaast zijn er douaneformaliteiten en moeten ondernemers niet alleen aan de regels in het VK voldoen maar ook aan de Europese regels als ze willen handelen in Europa.