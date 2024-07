Eindstand Denim Deal: 12 miljoen jeans met 20 procent post-consumer recycled katoen

Het gebruik van post-consumer materiaal vergroten in de denim-industrie was een van de grote doelen van de Denim Deal. De deal liep drie jaar, van 2020 tot en met 2023, en de resultaten zijn nu bekend. De laatste monitor met de resultaten van het laatste jaar en de gehele periode is recent gepubliceerd en er zijn wat bemoedigende cijfers te vinden.

Allereerst nog eens de oorspronkelijke doelen van de deal op een rij:

1. De deelnemers aan de deal, waaronder merken en retailers, zullen minstens 5 procent post-consumer gerecycled katoen (POCR) verwerken in nieuwe producten.

2. Deelnemende partijen stellen eigen doelen wat betreft het gebruik van post-consumer gerecycled katoen en bereiken deze.

3. Deelnemende partijen stellen eigen doelen zodat ze het gezamenlijke doel van 3 miljoen spijkerbroeken met minstens 20 procent post-consumer gerecycled katoen zullen behalen.

Uit het document over de eindstand van de Denim Deal zijn updates te vinden op elk van deze doelen. Allereerst wordt de algemene trend gezien van een toename van gebruik van post-consumer gerecycled katoen in spijkerbroeken en andere denim items. Wanneer het aankomt op het eerste doel bevat 62 procent van alle denim items die op de Nederlandse markt zijn gebracht in 2023 door de deelnemers minstens 5 procent POCR. In het begin jaar van de deal was dit nog maar 8 procent. Wanneer gekeken wordt naar wat de deelnemers op de internationale markt hebben gebracht, dan is er een groei te zien van 12 procent naar 63 procent van alle items die de grens van 5 procent haalt.

De eigen doelen van de deelnemende merken zijn tijdens de span van drie jaar naar beneden bijgesteld. “Ze zijn lager maar realistischer dan in 2020 en 2021”, zo is te lezen in de laatste monitor. De merken hebben namelijk aangegeven dat de transitie naar POCR-materiaal tijd kost. Merken die onder andere mee hebben gedaan aan de Denim Deal zijn Mud Jeans en Kuyichi. Beide merken hebben inmiddels een spijkerbroek gelanceerd gemaakt van 100 procent POCR-materiaal.

Dan het derde doel, waar het resultaat twee kanten kent. Enerzijds is het doel van 3 miljoen jeans met minstens 20 procent POCR al in 2021 gehaald - maar wel alleen op de gehele internationale markt. Eind 2023 werd tijdens een bijeenkomst van de Denim Deal al aangemerkt dat de deelnemende merken simpelweg te weinig produceren om dit niveau alleen op de Nederlandse markt te halen. Om dit doel te bereiken moest vrijwel elke spijkerbroek van de deelnemende merken 20 procent POCR bevatten.

Toch is er op de Nederlandse markt een mooi resultaat behaald door de deelnemers. Namelijk 61 procent van de op de markt gebrachte spijkerbroeken bevatte 20 procent POCR, terwijl dit in 2020 nog maar 8 procent was. Kijkend naar de globale markt bereikte 63 procent van de op de markt gebrachte jeans door de deelnemers de grens van 20 procent. In het beginjaar 2020 was dit nog maar 13 procent.

Deelnemers aan de Denim Deal geven aan dat de post-consumer recycling van katoen opgeschaald moet worden. Om op te kunnen schalen moeten echter nog vijf uitdagingen opgelost worden. Zo moet er meer bewustzijn gecreëerd worden onder consumenten, moet er meer aanvoer van post-consumer katoen zijn om te recyclen, moet kennis gedeeld worden over innovaties in technologie voor het recyclen, moet ontworpen worden voor betere recycling aan het einde van de gebruikscyclus van een item en materiaal en moet er simpelweg een hogere vraag komen van merken voor post-consumer gerecycled katoen. Pas dan kan er een niveau komen waarop dit gerecyclede katoen een zelfde prijsniveau kan bereiken als nieuw katoen.

Er zijn dus zeker nog stappen te nemen, maar het is bemoedigend om te zien wat de deelnemers van de Denim Deal al bereikt hebben door simpelweg te verenigen en de neuzen dezelfde kant op te zetten. Bij de bijeenkomst eind 2023 bleek al dat er steun was voor een Denim Deal 2.0 die nog internationaler wordt opgezet.