Denim Deal wil post-consumer recycling van textiel nieuwe standaard maken in denimindustrie

Donderdagochtend vond een belangrijk moment plaats in de denimindustrie. Op dat moment werd namelijk de Denim Deal ondertekent in Denim City in Amsterdam. De internationale samenwerking richt zich erop om post-consumer recycling van textiel de nieuwe standaard te maken in de denimindustrie.

Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Innovatie. Onder de ondertekenaars behoren onder andere Modint, Mud Jeans, Loop.a Life, Kings of Indigo, Sympany, Kuyichi, House of Denim, Smart Fibersort en Scotch & Soda. In totaal zijn er 30 partijen die de deal hebben ondertekend. “Het doel van de Denim Deal is om een coalitie van ambitieuze te verenigen die samen de cirkel willen sluiten,” aldus initiatiefnemer James Veenhof tijdens het virtuele evenement op donderdagochtend. De Denim Deal zal drie jaar duren en geïnteresseerde partijen kunnen zich nog steeds aansluiten. Aan het einde van ieder jaar wordt gerapporteerde welke activiteiten de partijen hebben ondernemen, welke resultaten er zijn geboekt en welk effect deze hebben gehad. Op 4 februari 2021 zullen alle partijen weer samenkomen voor de eerste Denim Deal Summit.

Grote denimspelers ondertekenen nieuwe samenwerkingsinitiatief

De Denim Deal bestaat uit zowel toewijdingen en standaarden waar de ondertekenaars aan zullen voldoen. Zo spreken alle deelnemende partijen af dat zij zo snel mogelijk toewerken naar een standaard van minimaal 5 procent gerecycled textiel in alle denim kledingstukken. Scotch&Soda, Mud Jeans en Kuyuchi gaan zelfs een stap verder en leggen de ambitie vast om samen drie miljoen spijker kledingstukken te maken met daarin minstens 20 procent gerecycled textiel. Imogen Nulty, creative design manager van Scotch & Soda geeft tijdens het evenement aan dat merken normaal niet op deze manier samenwerken. “Het is nu uit een gezamenlijk idee van verantwoordelijk om te veranderen. Het is fijn om te kunnen praten en vragen te stellen zonder het gevoel van concurrentie.” Ze geeft aan dat bij Scotch&Soda al langer de realisatie was dat het bedrijf moest veranderen, maar dat het niet goed wist waar het moest beginnen. “Je kon voelen dat post-consumer recyclen eraan kwam. De Denim Deal is ook de start van andere projecten op het gebied van recyclen en circulariteit.” Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven heeft ook meegewerkt aan de Denim Deal. Het idee voor de deal bestond al anderhalf jaar nadat de staatssecretaris een bezoek bracht aan Denim City in Amsterdam in 2018. “De kracht van deze Denim Deal zit ‘m in dat alle partijen die bij het maken en verwerken van een spijkerkledingstuk een rol hebben, meedoen. Van productiebedrijven, merken en retailers, maar ook inzamelaars, sorteerders, snijders en weverijen. We zetten een verandering in gang in de hele keten. Als die stap eenmaal is genomen, is opschalen erna gemakkelijker. Dat maakt deze Denim Deal een blauwdruk voor het verduurzamen van kledingstukken van andere materialen.” Meerdere partijen uiten tijdens de virtuele bijeenkomst dat de Denim Deal een wereldwijd initiatief zal worden en zowel Van Veldhoven, als Nulty van Scotch&Soda en Veenhoff roepen bedrijven uit de denim waardeketen op om de deal te ondertekenen. “Het verandert de markt en het zet alle neuzen dezelfde kant op,” aldus Veldhoven.