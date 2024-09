Elements of Freedom BV failliet verklaard

Modemerk Elements of Freedom is failliet verklaard, zo blijkt uit het insolventieregister. Het betreft de bv’s Elements of Freedom BV en Elements of Freedom Retail BV. Als curator is Daniël Sjouke aangesteld.

Elements of Freedom opende in 2020 de eerste eigen winkel. Het duurzame Nederlandse merk vestigde zich in de Negen Straatjes in Amsterdam. Later volgden ook een winkel in Den Haag. Naast de eigen winkels is Elements of Freedom ook beschikbaar bij multibrandretailers in Europa.

Elements of Freedom is een duurzaam Nederlands merk opgericht in 2014 in Amsterdam. Het bedrijf streeft ernaar zoveel mogelijk natuurlijke en eco-vriendelijke materialen te gebruiken in de ontwerpen, maar wil ook dat de producten een zo’n lang mogelijk leven hebben.

FashionUnited heeft Elements of Freedom gecontacteerd voor meer informatie, maar heeft op het moment van publicatie nog geen reactie ontvangen.