Ellen MacArthur Foundation lanceert database met circulaire startups

Non-profitorganisatie Ellen MacArthur Foundation rolt de volledige versie van de Circular Startup Index uit, zo meldt de organisatie in een persbericht. De index moet het makkelijker maken voor bedrijven om startups gericht op de circulaire economie te ontdekken zodat vervolgens verdere innovatie en versnelling gestimuleerd kan worden.

De index bevat al 500 startups. Deze startups komen uit verschillende sectoren, industrieën en werelddelen. De startups die in de index te vinden zijn implementeren één of meer principes van de circulaire economie in hun bedrijf. Dit kan zijn het elimineren van afval en vervuiling, het maken en faciliteren van circulaire producten en materialen of het regenereren van de natuur. De Ellen MacArthur Foundation hoopt dat meer circulaire startups zich zullen aanmelden bij de Index en dat bedrijven de index zullen gebruiken om samenwerkingen te zoeken.

“Het ontwerpen van een circulaire toekomst heeft radicale innovatie nodig om de manier waarop we denken over onze economie te hervormen,” aldus Ella Hedley, project manager startups bij de Ellen MacArthur Foundation, in het persbericht. “Duizenden circulaire startups zijn hier al mee bezig. Maar ze hebben meer steun en investeringen nodig. Dus hebben we de Circular Startup Index gemaakt om te zorgen voor zichtbaarheid voor het brede spectrum aan circulaire startups op de markt en om bedrijven te helpen geschikte circulaire oplossingen te vinden.”