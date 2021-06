‘Emilio Pucci nu volledig eigendom van LVMH’

LVMH is sinds vrijdag volledig eigenaar van het Florentijnse modehuis Emilio Pucci. Het luxeconcern heeft 33 procent van het bedrijf dat nog in handen was van de familie Pucci overgekocht, zo meldt WWD op basis van een statement. LVMH had al een meerderheidsbelang van 67 procent in het bedrijf.

Laudomia Pucci, voormalig vice-president van het bedrijf, zal haar positie daarmee opgeven. Ze gaat zich wijden aan de archieven van het merk en aan het promoten van het erfgoed van haar vader, wijlen Emilio Pucci, die het merk in 1947 oprichtte. “Ik ben in 1985 begonnen, dus ik zit al 36 jaar in het bedrijf. Het is een prachtige ervaring geweest,” aldus Pucci. “Nu wil ik me focussen op het meer culturele en historische deel van het merk Emilio Pucci.”

“Ik wil de familie Pucci, en Laudomia in het bijzonder, bedanken voor hun vriendschap en samenwerking door de jaren heen”, aldus Antonio Belloni, Group Managing Director bij LVMH, in een het statement. “Laudomia heeft de teams inzicht, passie en energie gegeven. We kijken ernaar uit om haar werk op het gebied van archivering en erfgoed in de toekomst te ondersteunen.”

De kosten van de overname werden niet bekendgemaakt.