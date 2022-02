Engel Agency nieuwe wholesale agent voor Hul le Kes

Een selectie van Hul le Kes items is nu beschikbaar voor winkeleigenaren via de nieuwe wholesale agent Engel Agency, gevestigd in Mechelen (België). Dat maakt Hul le Kes vandaag bekend in een nieuwsbericht op zijn website. Engel Agency gaat de groothandelsactiviteiten van het merk voor de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markt (Benelux) op zich nemen. Geïnteresseerde retailers kunnen contact opnemen via de email. Hu Le Kes zal zelf de verzoeken van winkeliers uit andere landen blijven afhandelen, zo schrijft het merk.

Engel Agency, van Dana Tannhäuser en Gonneke Stroom, vertegenwoordigt Gudrun & Gudrun, Jecky Beng, Lepagon, Les Vraies Filles, Merz B. Schwanen, Novesta, Novesta Kids, Ovitar, Rosa Mosa, Rue Blanche, Steve Mono, The Alfred Collection en Tweek.

In hetzelfde nieuwsbericht maakt Hul le Kes ook gestart is met de verkoop van items via Soul Sister. Hu Le Kes Made with Love is nu verkrijgbaar bij de online shop uit Nederland. Andere verkooppunten van Hul le Kes zijn ABCND winkel in Amsterdam, de Humanoid winkel in Arnhem en Hul le Kes Studio.

Modeontwerper Sjaak Hullekes startte in 2018 het merk Hul le Kes, waarvoor hij kleding maakt van overstock-stoffen en antieke materialen, zoals oud tafellinnen en wollen dekens. Vaak is de geschiedenis van het textiel nog in het kledingstuk terug zien: de initialen die door eerdere eigenaars in het tafellinnen zijn geborduurd werkt Hullekes niet weg, maar verwerkt hij opzettelijk in een borstzak of kraag . Slijtageplekken laat hij voor wat ze zijn - die geven het materiaal karakter. Elk kledingstuk zegt: ik heb al een heel leven achter me. Tegelijkertijd is Hul le Kes een startpunt voor nieuwe verhalen. Elk aangekocht kledingstuk krijgt een eigen paspoort mee: een boekje waarin de drager kan bijhouden wanneer hij of zij het gedragen heeft, en hoe. “Met dat ‘paspoort’ willen we de herinneringen in leven houden,” zei Hullekes in 2018 in een interview met Metro. “Denk aan een speciaal jurkje dat je in een winkel in Frankrijk kocht tijdens een vakantie met je moeder. Misschien droeg je dat speciaal voor de bruiloft van een vriendin? Dan zit er emotionele waarde aan je kledingstuk. Ik zie kleding een beetje als oude foto’s. Net zoals bij foto’s brengen oude kledingstukken ook herinneringen omhoog.” Die herinneringen vormen dus een extra waardelaag, die bovenop de materiële waarde van het kledingstuk komt. Een stukje ‘bezieling’, noemt Hullekes het.

Alle Hul le Kes items worden gemaakt in Studio Ryn in Arnhem. Sjaak Hullekes runt ook de Hul le Kes Recovery Studio, een herstelatelier voor mensen en textiel. Het handwerkatelier ging in oktober 2021 open.