Eraldo Poletto nieuwe CEO van Diesel

Diesel stelt Eraldo Poletto vanaf 1 juli aan als nieuwe CEO, zo deelt WWD mee. De aankondiging kwam onverwacht, aangezien Diesel’s huidige CEO Massimo Piombini nog maar in december 2019 werd aangesteld. Poletto is momenteel ook al actief bij Diesel, als CEO van Diesel Noord-Amerika. Deze rol zal vanaf 1 juli overgenomen worden door Donald Kohler, die eerder werkzaam was als president en CEO bij de Amerikaanse takken van Burberry en Ferragamo, respectievelijk.

De afgelopen jaren heeft Poletto ervaring opgedaan binnen een verscheidenheid aan luxemerken. Zo was hij eerder CEO van de merken Stuart Weitzman, Salvatore Ferragamo en Furla, aldus WWD.

"Diesel dankt Massimo Piombini van harte en wenst Eraldo Poletto en Donald Kohler veel succes bij het navigeren door deze spannende tijden die het bedrijf doormaakt sinds creatief directeur Glenn Martens bij Diesel in dienst is getreden", zo deelt Diesel volgens WWD in het persbericht mee.

Diesel het grootste merk van de OTB Group, die onder andere ook Martin Margiela, Viktor&Rolf, Marni en Jil Sander in het portfolio hebben. Het merk is de laatste tijd gestegen in populariteit: afgelopen april maakte het nog een grote sprong op de lijst van meest populaire merken van modezoekmachine Lyst. Diesel steeg toen maar liefst 31 plekken in vergelijking met een seizoen eerder, naar de vijftiende plaats.