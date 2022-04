Flinke verschuivingen in Lyst Index: Diesel, Rick Owens, Miu Miu en Valentino omhoog geschoten

Traditiegetrouw maakt modezoekmachine Lyst elk kwartaal de balans op van de meest populaire merken van de afgelopen maanden. Die lijst behelst vaak geen grote verschuivingen, maar dit seizoen is het anders. Diverse merken zijn flink omhoog geschoten in de lijst.

De grootste sprong wordt gemaakt van Diesel, die maar liefst 31 plekken hoger landt dan een seizoen eerder, Het merk staat hierdoor op de vijftiende plaats en verovert daardoor voor het eerst een plek in de Lyst Index (die normaal gesproken maar de eerste twintig uit de lijst van populairste merken weergeeft). Diesel hoste gedurende het kwartaal een zeer opvallende modeshow en het merk was te vinden op diverse beroemdheden.

Rick Owens verschuift van de 25ste plek naar de 16e, Miu Miu verschoof van plaats 20 naar plaats 10 en Valentino van 11 naar 5. Miu Miu ging tijdens het seizoen viral vanwege de mini-rokken. Op modezoekmachine Lyst was vervolgens een toename van zoekopdrachten van 400 procent te zien. Valentino genoot van positief momentum door onder andere de catwalk show die volledig in het roze én zwart werd uitgevoerd.

Image: Valentino AW22

Lyst stelt de Lyst Index samen aan de hand van het shopgedrag van de gebruiker van het Lyst platform. Hierbij worden de zoekopdracht op en naast het platform, het aantal keer dat een product is bekeken en de verkoop van een product in acht genomen. De formule verwerkt ook hoe vaak het merk op social media wordt genoemd, hoeveel activiteit er is rondom het merk en de engagement cijfers met het merk gedurende een periode van drie maanden.