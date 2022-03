MFW: Bij Diesel geeft Glenn Martens denim een make-over

Glenn Martens kent denim. Bij Y/Project biedt de in België geboren ontwerper cutaway jeans, cowboy jeans, trumpet jeans en peepshow jeans, maar bij de modeshow van Diesel in Milaan, zijn eerste sinds zijn aanstelling als creatief directeur van het merk, werd denim serieus ontwricht. Er was het oversized, het gescheurde, het fantastische en het allesomvattende, zoals de ruime denim bontjassen die de vloer veegden en de drager opslokten.

Jeans zijn, net als t-shirts, de meest democratische kledingstuk, maar niet alle jeans zijn gelijk. Het vernuft, de techniek en de constructie van Diesel's FW22-collectie tillen de inzet van denimdesign naar een nieuw niveau.

Diesel is geen luxemerk en verfrissend genoeg pretendeert het dat ook niet te zijn. De collectie was experimenteel, rebels en speels en verdeeld in vier hoofdstukken: denim, utility, pop en ambacht.

De set was een van de beste die tot nu toe in Milaan te zien was, het markeerde het uitgestrekte universum van Diesel met enorme, opblaasbare blow ups. Art director was Niklas Bildstein Zaar, die ook met Kanye West werkte aan Donda.

De jaren '90, en denim uit de jaren '90 in het bijzonder, zijn zeer relevant in de huidige mode. De distressed hoodies, gewatteerde jacks, denim riemen en bh-tops laten zien dat Martens de vinger stevig aan de stijlpols houdt.

Beeld: Diesel FW22 look, eigendom Diesel.

Beeld: Diesel FW22 look, eigendom Diesel.

Beeld: Diesel FW22 look, eigendom Diesel.

Beeld: Diesel FW22 look, eigendom Diesel.

Beeld: Diesel FW22 look, eigendom Diesel.

Beeld: Diesel FW22 look, eigendom Diesel.

Beeld: Diesel FW22 look, eigendom Diesel.

Beeld: Diesel FW22 look, eigendom Diesel.

Beeld: Diesel FW22 look, eigendom Diesel.

Beeld: DIESEL FW22 FASHION SHOW VENUE, Credit: TOM DE PEYRET LANDSCAPE VENUE, via Diesel.

Beeld: DIESEL FW22 FASHION SHOW VENUE, Credit: TOM DE PEYRET LANDSCAPE VENUE, via Diesel.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk.