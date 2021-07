Ermenegildo Zegna gaat de beurs op

Het Italiaanse modeconcern Ermenegildo Zegna Group gaat dit jaar nog de beurs op. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De groep fuseert daarbij met Investindustrial Acquisition Corp., een publiek overnamefonds dat de beursnotering mogelijk maakt. De entiteit wordt gewaardeerd op circa 3,2 miljard dollar (omgerekend 2,7 miljard euro).

62 procent van de aandelen blijft in handen van de familie Zegna, zo is in het persbericht te lezen. “De Zegna-familie blijft ook na de voltooiing van de transactie aan het roer van het bedrijf”, aldus CEO Ermenegildo Zegna in het bericht. “We zullen blijven investeren in creativiteit, innovatie, talent en technologie om Zegna’s leidende positie in de wereldwijde luxemarkt te behouden.”

Modehuis Ermenegildo Zegna werd in 1910 opgericht door de gelijknamige grootvader van de huidige CEO als een bedrijf gespecialiseerd in stoffen en herenkleding. Het merk heeft zich ontwikkeld tot een wereldwijd fenomeen op het gebied van maatkleding, luxueuze vrijetijdskleding en textielinnovatie. In 2018 nam het modemerk Thom Browne over. Momenteel is de groep actief in tachtig landen met bijna driehonderd eigen winkels.