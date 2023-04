Ermenegildo Zegna Group boekt weer winst na jaren verlies

Het Italiaanse modebedrijf Ermenegildo Zegna Group, het moederbedrijf van onder andere Zegna en Thom Browne, behaalt een omzetplus van 15,5 procent in boekjaar 2022. Hiermee komt de omzet neer op 1,5 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag van de groep.

Het merk Ermenegildo Zegna haalt de meeste omzet binnen: 1,2 miljard euro. Daarmee stijgt de omzet van dit modemerk met 13,7 procent. Thom Browne is goed voor 330,9 miljoen euro en ziet daarmee de omzet met ruim 25 procent stijgen.

Netto-inkomen van Ermenegildo Zegna Group na jaren weer in het zwart geschreven

Dit boekjaar schrijft Ermenegildo Zegna Group het netto inkomen weer in zwarte cijfers. Het bedrijf noteert een winst van 65,3 miljoen euro. In boekjaar 2021 schreef de modegroep nog een verlies van 128 miljoen euro. In boekjaar 2020 kwam het verlies neer op 46,5 miljoen euro. De aangepaste EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) strijkt neer op 157,7 miljoen euro.

In het jaarverslag blikt Ermenegildo “Gildo” Zegna, voorzitter en CEO van de Zegna Group, vooruit op het komende boekjaar. Hij voorspelt dat 2023 het jaar is waarin wordt bewezen dat het bedrijf op koers ligt wat betreft de doelstellingen voor 2025. De modegroep wil tegen die tijd namelijk een jaaromzet van meer dan twee miljard euro en een aangepaste EBITDA-marge van ten minste vijftien procent halen, exclusief de Tom Ford Fashion-activiteiten.

Op middellange termijn verwacht de CEO dat de oorlog in Oekraïne niet verder escaleert, dat de macro-economische situatie of de situatie op de financiële markten niet significant verslechtert en dat de coronacrisis in de Golfregio geen problemen meer zal veroorzaken. “We zien de toekomst positief tegemoet en ik kijk ernaar uit dit bedrijf verder te laten groeien.”