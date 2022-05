Ermenegildo Zegna Group richt pijlen op omzetgrens van 2 miljard euro

De Italiaanse Ermenegildo Zegna Group heeft zijn zinnen gezet op de omzetgrens van 2 miljard euro, zo blijkt uit een persbericht van de groep na afloop van de capital markets day van het bedrijf. Het is een van de doelen die het bedrijf voor de medium-termijn heeft gezet.

In het afgelopen boekjaar, het boekjaar 2021, behaalde de groep een omzet van 1,2 miljard euro dankzij een groei van 27 procent jaar op jaar. De groep is het moederbedrijf van de merken Ermenegildo Zegna en Thom Browne. Het netto inkomen van het bedrijf bleef in boekjaar 2021 wel nog negatief. Ermenegildo Zegna Group noteerde een verlies van 128 miljoen euro.

Ook het verhogen van de winst staat op de doelenlijst van de groep. Op mediumtermijn wil de groep een aangepast ebit behalen dat minstens 15 procent van de jaarlijkse omzet is. Naast de financiële doelen, maakt de groep ook een nieuwe ESG strategie bekend waarmee het zich verder vastlegt op het gebied van duurzaamheid.