Ermenegildo Zegna Group ziet solide omzetgroei bij dochterbedrijven Zegna en Thom Browne

De modemerken Zegna en Thom Browne, de twee grote merken van de Italiaanse Ermenegildo Zegna Group, zagen hun omzet in het derde kwartaal stevig groeien. “Dit kwartaal was ons sterkste tot nu toe dankzij uitzonderlijke prestaties van zowel Zegna als Thom Browne,” stelt Ermenegildo Zegna, voorzitter en CEO van de groep, in een persbericht.

Volgens het voorlopige kwartaalrapport steeg de omzet van Zegna met 27,2 procent groeien ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. De omzet kwam uit op 289 miljoen euro. Onder het Zegna-segment vallen niet alleen het modemerk Zegna, maar ook de productie en verkoop van textiel en producten die de groep voor andere merken produceert, waaronder Tom Ford en Gucci.

De omzet van Thom Browne nam toe met 29,5 procent naar 69 miljoen euro. Het vrouwensegment van het merk groeit sneller dan de mannenmode, aldus de Ermenegildo Zegna Group. Deze is inmiddels goed voor dertig procent van de totale omzet.

De totale omzet van de groep kwam uit op 357 miljoen euro, 27,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar