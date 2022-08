Esprit geeft winstwaarschuwing af

Esprit Holdings Limited heeft een winstwaarschuwing afgegeven, zo blijkt uit een statement. Door ongunstige wisselkoersen nam de omzet van het bedrijf af, wat op zijn beurt een negatief effect had op de winst. Daarbij namen de kosten in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar toe.

Esprit Holdings Limited behaalde in het eerste halfjaar een omzet van 3,6 miljard Hong Kong dollar (464,5 miljoen euro) door een daling van 6 procent. De omzetdaling resulteerde in een daling van 156 miljoen Hong Kong dollar (19,9 miljoen euro) in de brutowinst. Daarbij werd de winst negatief beïnvloed door de stijging van kosten, wat neer kwam op een extra kostenpost van 99 miljoen Hong Kong dollar (12,6 miljoen euro).

De winstwaarschuwing is gebaseer op de nog niet-geaudite resultaten van het halfjaar. De definitieve resultaten van Esprit Holding Limited zullen op 30 augustus van dit jaar worden gepubliceerd.