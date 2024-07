Esprit: Het doek valt ook voor Nederlandse franchisenemer Esprit Noord-Holland

Na het faillissement van de Nederlandse Esprit-tak, valt nu ook het doek voor een van de Nederlandse franchisenemers, Esprit Noord-Holland, zo meldt de bedrijfseigenaar Marius Bogaard aan RTL Z. De franchisenemers zijn geen onderdeel van het uitgesproken faillissement Esprit Europe BV.

Esprit Noord-Holland heeft vijf Esprit-winkels onder zijn hoede in Alkmaar, Schagen, Purmerend, Hoorn en Hoofddorp. De faillissementsaanvraag voor het bedrijf volgt op het faillissement van Esprit Europe BV. Boogaard vertelt aan RTL Z dat Esprit de afgelopen maanden nauwelijks nieuwe producten leverde aan Nederlandse ondernemers.

Deze geluiden waren een maand geleden inderdaad al te horen. Eefje Maessen, mede-eigenaar van Wie Veldhoven, maakte er bijvoorbeeld melding van op LinkedIn. Maessen kreeg een belletje dat Esprit niet meer ging leveren. Dat kwam voor de moderetailer als een enorme klap. “Ik geloof niet dat ik zakelijk al ooit zo’n heftig telefoontje voerde, hoewel we tijdens de coronacrisis toch ook wel wat te verkroppen hadden”, schrijft ze.

Dat Esprit geen nieuwe spullen meer leverde, werd Esprit Noord-Holland uiteindelijk fataal. De vijf Esprit-winkels raakten steeds leger. “Uiteindelijk moesten we de winkel in Schagen zelf sluiten en die voorraden verdelen. De operationele kosten zijn ontzettend hoog, en liepen door”, aldus Boogaard tegen RTL Z. De ondernemer probeerde zijn bedrijf de afgelopen weken te verkopen, maar een overname zat er niet in.

Esprit Holdings Limited maakte op 30 juli kenbaar het roer om te gooien. Het bedrijf stopt volledig met ontwerpen en produceren van kleding en gaat over op een licentiegericht businessmodel. Het moederbedrijf in Hong Kong is zich ervan bewust dat de merkwaarde van Esprit het meest waardevolle bezit zijn van het bedrijf, waardoor het zich nu omvormt tot een onderneming dat intellectueel eigendom beheert. Het nieuwe businessmodel moet voordelen voor de retail, wholesale en e-commerce met zich meebrengen.