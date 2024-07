Esprit stopt met ontwerpen en produceren van kleding, gaat over op licentiemodel

De herstructurering bij Esprit Holdings Limited zet zich voort. Nu de grootste stappen in Europa zijn gezet door afscheid te nemen van niet-winstgevende activiteiten, kijkt het bedrijf naar meer mogelijkheden. Esprit Holdings Limited is zich ervan bewust dat de merkwaarde van Esprit het meest waardevolle bezit zijn van het bedrijf en vormt zich dan ook om tot een bedrijf dat intellectueel eigendom beheert, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Er worden tevens ‘vrijwillig’ twee dochterondernemingen geliquideerd: Esprit Regional Distribution Limited (HKRP) en Esprit Retail (Hong Kong) Limited (HKER).

Esprit Holdings Limited gaat prioriteit geven aan het uitbreiden van zijn licentieactiviteiten. In boekjaar 2023 genereerde het bedrijf 121 miljoen Hong Kong dollar (14 miljoen euro) omzet aan licenties. “Met de juiste strategische partners is er een aanzienlijk groeipotentieel in dit licentiegerichte bedrijfsmodel”, schrijft het bedrijf.

Esprit Holdings Limited: Licentiegericht bedrijfsmodel moet het merk Esprit maximaliseren

Dit bedrijfsmodel moet voordelen voor de retail, wholesale en e-commerce met zich meebrengen. Zo zijn er minder activa nodig en is het bedrijfsmodel beter schaalbaar. Door licentiehouders aan te dragen, zou Esprit minder last kunnen hebben van de schommelende consumentenvraag in de retail- en wholesalestromen. Op operationeel gebied, kan Esprit licenties aangaan met productie-, distributie-, en voorraadbeheerpartners. Zo kan Esprit Holdings Limited zich concentreren op strategisch IP-beheer en marketing. Als laatste ziet het bedrijf ook regionaal kansen.

“In plaats van te vertrouwen op één enkele wereldwijde licentiehouder of operator kan het bedrijf strategisch samenwerken met regionale spelers. Deze partnerschappen met sterke lokale exploitanten kunnen de marktpenetratie verbeteren, omdat zij meer kennis hebben van lokale distributiekanalen, wettelijke vereisten en het vermogen om producten op maat te ontwikkelen die voldoen aan de voorkeuren van lokale klanten.” Het bedrijf geeft aan dat elke geografische regio verder kan worden gesegmenteerd in afzonderlijke productcategorieën, waar gespecialiseerde bedrijven de kwaliteit en efficiëntie voor ieder segment kunnen garanderen.

Esprit Holdings Limited zegt al in gesprek te zijn met potentiële partners om licenties te verlenen voor het intellectueel eigendom van Esprit. Het bedrijf wil ‘een zo groot mogelijke winstgevende exploitatie van Esprit’s intellectueel eigendom’ en kijkt naar manieren om het merk ‘op een duurzame manier’ te maximaliseren.

Esprit Holdings Limited liquideert twee dochterondernemingen

In het kader van de nieuwe koers die Esprit Holdings Limited zal varen, worden de twee dochterondernemingen Esprit Regional Distribution Limited (HKRP) en Esprit Retail (Hong Kong) Limited (HKER) vrijwillig geliquideerd. De eerste is voornamelijk actief in het distribueren van kleding en accessoires voor de wholesale- en e-commercestroom. Esprit Retail (Hong Kong) Limited hield zich bezig met de distributie van kleding en accessoires voor de retail.

De dochterondernemingen worden geliquideerd omdat deze lijden onder de insolventieprocedures (in Europa) van de ondernemingen van de groep. De dochterondernemingen hadden niet voldoende middelen om hun bedrijfsactiviteiten voort te zetten, aldus Esprit Holdings Limited.

Eerder deze maand viel ook het doek voor de Nederlandse dochteronderneming Esprit Europe BV (NLEB). Dit faillissement volgt op faillissementen in Zwitserland, België, Duitsland, Denemarken en Oostenrijk.

Esprit Holdings Limited bevindt zich na het financiële jaar 2023 in kritieke toestand. Het bedrijf schrijft een miljardenschuld in de boeken, waardoor er niets anders opzit dan te herstructureren.