Oostenrijkse tak Esprit is insolvent

Esprits Oostenrijkse dochteronderneming is insolvent. Esprit Handelsgesellschaft m.b.H. heeft bij de bevoegde rechtbank in Salzburg een aanvraag ingediend om een insolventieprocedure te openen, zo meldde de schuldeisersbeschermingsvereniging Alpenländischer Kreditorenverband (AKV Europa) woensdag. De procedure heeft betrekking op twaalf eigen filialen en ongeveer 170 medewerkers. Naast de directe verkoop levert Esprit in Oostenrijk ook aan 23 franchisepartners.

De melding volgt nadat de moedermaatschappij Esprit Europe GmbH met hoofdkantoor in Ratingen in mei faillissement heeft aangevraagd. De gehele bedrijfsvoering van de Oostenrijkse dochter, inclusief logistiek, facilitymanagement, collectiebeheer en -planning en filiaalondersteuning, werd tot het laatst vanuit het Duitse hoofdkantoor aangestuurd. Deze afdelingen vallen ook onder het faillissement van Esprit Europe.

Einde voor Esprit in Oostenrijk

Volgens de aanvraag was het voor Esprit Oostenrijk onduidelijk hoe de toekomstige levering van goederen en logistieke ondersteuning tijdens de procedure zou moeten plaatsvinden. Ook was er op dit moment geen financiële ondersteuning meer van de moedermaatschappij. Als andere redenen voor het faillissement noemt het bedrijf de negatieve economische ontwikkelingen in het voorjaar.

Vanwege het faillissement van de Esprit-groep in Duitsland is volgens de insolventie-aanvraag een voortzetting van het bedrijf en een sanering op basis van de huidige informatie niet mogelijk, aldus AKV Europa.