Esprit wil Chinese activiteiten verkopen voor 47,5 miljoen

Esprit Holdings Limited wil zijn Chinese activiteiten afstoten. Esprit’s activiteiten in de markten van Groot-China zorgen voor verliezen, zo schrijft Esprit Holdings Limited in een persbericht. De Chinese activiteiten worden nu aangeboden aan een potentiële investeerder voor een bedrag van 47,5 miljoen Amerikaanse dollar. Dat is omgerekend 44,4 miljoen euro.

Esprit Holdings Limited bevindt zich momenteel in de laatste fase van onderhandelingen met een onafhankelijke derde partij die de handelsmerken en de belangrijkste domeinnamen in de regio Groot-China wil overnemen voor 47,5 miljoen dollar. Om wat voor partij het gaat, benoemt Esprit niet in het persbericht.

Als de definitieve overeenkomst tussen Esprit en de potentiële investeerder wordt getekend, verwacht Esprit een eerste betaling van 10 miljoen dollar te ontvangen. Dat geld wordt gebruikt voor het algemene bedrijfskapitaal van het bedrijf, zo staat in het persbericht.