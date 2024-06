Potentiële investeerder Esprit trekt zich terug

De Duitse CBR Group had interesse in het helpen van Esprit met de Europese activiteiten, maar heeft zich nu teruggetrokken. Het nieuws wordt gemeld door Textilwirtschaft en bevestigd door een woordvoerder van CBR aan FashionUnited. Verdere details voor de redenen van het afkaatsen van een deal worden door CBR niet gegeven.

CBR Group is het moederbedrijf van de merken Street One en Cecil. Halverwege april werd gemeld dat Esprit Holdings Limited de aandacht had getrokken van een externe investeerder voor hulp bij de Europese activiteiten. De twee partijen zouden in gesprek zijn over de mogelijke hulp die een investeerder kon bieden en hoe dat vorm zou krijgen. Op dat moment werd geen naam genoemd van de potentiële investeerder, maar aangezien Esprit in het ad hoc statement wel aangaf tot 31 mei met geen enkele andere nieuwe investeerders gesprekken te voeren, is te concluderen dat de CBR Group de partij was waar in april naar gehint werd.

Het is de bedoeling dat de Europese activiteiten van Esprit Holdings Limited met hulp van een investeerder worden geherstructureerd. Daarbij zal de investeerder een ‘economisch belang’ nemen in het bedrijf.

Eerder deze week gaf Esprit Holdings Limited al een kleine update over de plannen, mocht een investeerder worden aangetrokken. In de regio moet een nieuw businessmodel worden aangetrokken dat draait om wholesale en e-commerce. Wat precies gaat gebeuren met de eigen winkels en franchise-winkels van Esprit werd niet benoemd. In de Benelux alleen al heeft Esprit 78 eigen verkooppunten.

Op dit moment zijn er insolventieprocedures gestart voor de Zwitserse, Belgische, Deense en Duitse tak van Esprit Holding Limited. De bv’s in Nederland, Spanje, Italië, Luxemburg, Noord-Amerika en Azië vallen momenteel nog buiten deze procedures.