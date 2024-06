Esprit: In Europa nieuw businessmodel met focus op wholesale en e-commerce

Esprit heeft een update gegeven over de huidige situatie van het bedrijf in Europa. Meerdere takken van het bedrijf zijn insolventieprocedures gestart en een investeerder is nog niet gevonden. Wel lopen er diverse gesprekken met potentiële investeerders en onthult Esprit welke richting het in Europa wil inslaan.

Esprit Holdings Limited geeft in een statement aan dat het alle verlieslatende retailactiviteiten in Europa wil sluiten op termijn. In de regio moet een nieuw businessmodel dat draait om wholesale en e-commerce worden opgezet, zo is te lezen in de update. Onderdeel van dit nieuwe businessmodel is het optimaliseren van de structuur van het bedrijf, maar ook het opzetten van een flexibeler en schaalbaarder Europees distributiecentrum. Esprit Holdings Limited geeft aan op dit moment al naar zes locaties binnen Nederland te kijken voor een nieuw Europees distributiecentrum. Om het e-commerce kanaal te optimaliseren wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuwe, kostenefficiënte infrastructuur voor de webshop.

Esprit geeft eveneens aan dat de Zwitserse en Belgische tak, die in maart en april insolventieprocedures startten, hoogstwaarschijnlijk gesloten zullen worden en de activiteiten gestaakt. Bij de Duitse dochteronderneming is er nog een kans dat de activa wordt overgenomen en operationele activiteiten worden verdergezet. De Deense tak vroeg op de valreep eind mei een insolventieprocedure aan.

Recent leek het door de vele berichtgeving dat heel Esprit kopje onder ging. Het bedrijf benadrukt echter dat het merkrecht bij een andere bv ligt en dat het nog dochterondernemingen heeft in Noord-Amerika, Azië en in Europa specifiek in Spanje, Italië, Luxemburg en Nederland.

Esprit Holdings Limited meldde eerder dit jaar al dat het in gesprek is met diverse geïnteresseerde partijen voor het voortzetten van de Europese activiteiten. Esprit duidt nu dat een mogelijke investering zal worden ingezet om leveranciers te blijven betalen zodat de productieketen niet stil komt te liggen en hierdoor de wholesale wordt beïnvloed. Ook zal geïnvesteerd worden in de nieuwe operationele infrastructuur van Esprit.

Esprit heeft in de Benelux 78 eigen verkooppunten.