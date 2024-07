Nederlandse tak Esprit vraagt faillissement aan

Esprit weet ook het hoofd niet boven water te houden in Nederland. Esprit Holdings Limited heeft op 22 juli een faillissement aangevraagd bij de rechtbank van Amsterdam voor haar Nederlandse dochteronderneming Esprit Europe BV (NLEB), zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De Nederlandse tak genereerde 6,7 procent van de totale inkomsten van Esprit Holdings Limited.

Esprit Europe BV is verantwoordelijk voor Esprit’s activiteiten in Nederland. Hieronder vallen zowel de wholesale als de retail. Esprit Europe BV is ook aandeelhouder van Esprit Nederland B.V., Esprit Luxembourg S.à.r.l., Esprit De Corp. (Spanje), S.L. (“ESSS”), en every day counts Limited (“33ED”) (gezamenlijk, de “Dochterondernemingen”). De faillissementsaanvraag voor Esprit Europe BV kan ertoe leiden dat voor al deze dochterondernemingen ook een faillissement wordt aangevraagd, zo staat in het persbericht.

Esprit Holdings Limited heeft door de faillissementsaanvraag geen zeggenschap meer over Esprit Europe BV en haar dochterondernemingen. Het bedrijf heeft bovendien geen controle over de faillissementsprocedure. Of de winkels in Nederland (tijdelijk) open blijven, wordt niet genoemd in het persbericht. “De Vennootschap [Esprit Holdings Limited, red.] heeft begrepen dat NLEB na afronding van de faillissementsprocedure zal worden geliquideerd en dat de huidige bedrijfsactiviteiten van NLEB zullen worden beëindigd.”

Ook Nederlandse activiteiten zijn voor Esprit niet winstgevend

Esprit Holdings Limited bevindt zich na het financiële jaar 2023 in kritieke toestand. Het bedrijf schrijft een miljardenschuld in de boeken, waardoor er niets anders opzit dan te herstructureren. Daarbij neemt Esprit Holdings Limited voornamelijk de Europese activiteiten onder de loep. Al snel vertrekt het modemerk uit Zwitserland en vraagt het een faillissement aan voor de Belgische tak. Hierdoor sluiten in april 15 winkels onmiddellijk en verliezen 148 medewerkers hun baan. De zelfstandige uitbaters, zo’n 10 in totaal, werken verder onder de vlag van Esprit. Een van hen, Mapina, wordt in juni failliet verklaard.

Ook in Duitsland heeft Esprit het zwaar. Als gevolg vragen Esprit Europe GmbH en zes andere Duitse gelieerde bedrijven een insolventieprocedure aan. Esprit Europe GmbH heeft de Esprit-activiteiten in Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk, de Scandinavische landen, Polen en het Verenigd Koninkrijk onder zijn hoede. De Nederlandse activiteiten vielen hier dus nog buiten, maar nu lijkt ook Nederland niet te ontsnappen uit een faillissement. Ondertussen viel ook het doek voor de Deense en Oostenrijkse tak.

Esprit maakt plaats voor nieuw businessmodel in Europa

Het modebedrijf wil alle verlieslatende retailactiviteiten in Europa sluiten op termijn. Er moet plaats worden gemaakt voor een nieuw businessmodel dat draait om wholesale en e-commerce. Onderdeel van dit nieuwe businessmodel is het optimaliseren van de structuur van het bedrijf, maar ook het opzetten van een flexibeler en schaalbaarder Europees distributiecentrum. Daarvoor kijkt Esprit naar zes locaties binnen Nederland voor het openen van een nieuw Europees distributiecentrum. Bovendien neemt het bedrijf zijn webshop onder handen om de e-commerce te optimaliseren en een nieuwe kostenefficiënte infrastructuur te waarborgen.

Editor's note: Dit artikel is na publicatie aangepast. Er werd een verduidelijking over de bedrijfsnaam toegevoegd. Zo is Esprit Europe BV (afgekort NLEB) de bedrijfsnaam van de Nederlandse Esprit-tak waar het faillissement voor is aangevraagd.