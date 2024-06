Vlaamse franchisepartner Esprit failliet, vier winkels sluiten

Esprit’s Vlaamse franchisepartner, Mapina, is failliet. Hierdoor worden nog eens vier Esprit-winkels gesloten, zo schrijft RetailDetail. Dit nieuws komt twee maanden nadat de Belgische tak van Esprit failliet werd verklaard.

Door het faillissement van Esprit België Retail N.V. sloten in ieder geval 15 winkels de deuren, waardoor 48 medewerkers hun baan verloren. Deze vestigingen waren in handen van het moederbedrijf. De zelfstandige uitbaters, zo’n tien in totaal, werken gewoon verder onder de vlag van Esprit. De Vlaamse uitbater Mapina is nu failliet.

Mapina beheert de Esprit-winkels op de Bruul in Mechelen, in de Antwerpsestraat in Lier, in het Waasland Shoppingcenter in Sint-Niklaas en in de Kattestraat in Aalst, weet RetailDetail. Op vrijdag en zaterdag wordt een uitverkoop gehouden in deze vestigingen.