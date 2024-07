Deal voor Chinese activiteiten Esprit afgeketst

Esprit Holdings Limited zit nog even vast aan de Chinese activiteiten van het bedrijf. Eind juni kondigde de groep aan dat het met een potentiële investeerder in vergevorderde stadia was voor de verkoop van de Chinese activiteiten. Die activiteiten moesten 47,5 miljoen dollar kosten, maar nu blijkt uit een ad hoc statement dat de deal is afgeketst.

Het management van Esprit Holdings Limited heeft besloten de onderhandelingen te stoppen omdat er door de potentiële investeerder ‘ongunstige voorwaarden’ werden gesteld. De onderhandelingen hebben dan ook niet geleid tot een ‘commercieel leefbaar resultaat voor de groep’, aldus het statement.

De groep geeft aan dat het in een eerder proces meerdere voorstellen heeft gehad voor investeringen of samenwerkingen. Het management van de groep is alle voordelen van de voorstellen aan het beoordelen, maar heeft nog geen wettelijk bindende overeenkomsten bereikt.

Esprit Holdings Limited zit in moeilijk vaarwater. Diverse Europese takken van het bedrijf zijn failliet verklaard en het bedrijf zoekt een investeerder om de Europese tak verder te helpen. Er zou een investeerder geïnteresseerd zijn in het helpen van deze tak, maar deze trok zich begin juni toch terug. Ondertussen rapporteerde Esprit Holdings Limited voor het boekjaar 2023 dieprode cijfers.