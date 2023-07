Esprit Holdings Limited geeft weer winstwaarschuwing af

Esprit Holdings Limited heeft volgens de nog niet geauditeerde cijfers over de afgelopen vijf maanden een verlies van 604 miljoen Hong Kong dollar (70 miljoen euro) genoteerd. Het bedrijf geeft dan ook een winstwaarschuwing af.

Naast het nettoresultaat is ook de omzet gedaald. De omzet liep van 3,6 miljard Hong Kong dollar (419,6 miljoen euro) terug naar 2,5 miljard Hong Kong dollar (291,4 miljoen euro). Deze daling schrijft het bedrijf voornamelijk toe aan het verslechterde consumentensentiment in Duitsland en de rest van Europa. Daarnaast voelde het bedrijf kort de impact van de herpositionering van Esprit. De positieve effecten van deze verandering zal het merk naar verwachting in de tweede helft van het boekjaar zien.

Omdat de omzet zo ver is teruggelopen in de financiële periode, heeft dit ook zijn effect gehad op het nettoresultaat. Het verlies van 604 miljoen Hong Kong dollar (70 miljoen euro) wordt door Esprit Holdings Limited dan ook toegeschreven aan de gedaalde omzet.