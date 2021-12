Esprit Holdings Limited voor het eerst sinds 2017 weer winstgevend

Esprit Holdings Limited heeft voor het eerst sinds het boekjaar 2017 weer winst behaald, zo blijkt uit een update van het bedrijf. In het eerste halfjaar van het huidige boekjaar werd een nettowinst van 121 miljoen Hong Kong dollar behaald, omgerekend 13,7 miljoen euro.

Het is een flinke verbetering ten opzichte van de eerste zes maanden van het voorgaande boekjaar. Toen leed Esprit Holdings Limited namelijk nog een verlies van 3,6 miljard Hong Kong dollar, omgerekend 415 miljoen euro. Het ebit verbeterde ook significant van een verlies van 3,1 miljard Hong Kong dollar naar een winst van 164 miljoen Hong Kong dollar. Omgerekend is dit een verlies van 350 miljoen euro naar een winst van 18,5 miljoen euro.

Esprit Holdings Limited is al enige tijd bezig met een herstructurering van de activiteiten. Ook in de zes maanden waarin het bedrijf voor het eerst weer winst behaalde zijn diverse operationele veranderingen doorgevoerd, zo is te lezen in het bericht.

Naast al het positieve financiële nieuws meldt Esprit Holdings Limited dat het een nieuwe Chief Product Officer (CPO) heeft aangesteld. Sang Langill vervult al sinds september 2021 de functie. Ook hint Esprit op een terugkeer van het merk in de Aziatische markt.