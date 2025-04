Esprit kampt met vertraging jaarcijfers: Aandelenhandel stilgelegd

Modebedrijf Esprit Holdings Ltd. komt niet tot rust. Dinsdag maakte het noodlijdende bedrijf bekend dat de handel in zijn aandelen op de beurs van Hongkong tot nader order is opgeschort.

Deze stap was onvermijdelijk vanwege de geldende beursreguleringen. Deze schrijven voor dat een beursgenoteerd bedrijf zijn gecontroleerde jaarresultaten uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar moet publiceren. Esprit was er niet in geslaagd om de gecontroleerde cijfers voor het op 31 december afgesloten boekjaar 2024 tijdig, vóór 31 maart, te presenteren en moest daarom de daaropvolgende dag de handel in aandelen opschorten. Deze wordt pas hervat wanneer de gecontroleerde resultaten beschikbaar zijn.

Esprit wisselde in maart van accountant

Het concern verklaarde de vertraging door de wisseling van accountant begin maart. Destijds beëindigde Esprit de samenwerking met PricewaterhouseCoopers (PWC) en gaf Crowe (HK) CPA Limited de opdracht voor de controle van de jaarresultaten. De nieuwe accountant heeft nu meer tijd nodig om de cijfers te analyseren, aanvullende informatie te verzamelen en zijn rapport af te ronden, erkende de kledingretailer.

Esprit verwacht momenteel dat de gecontroleerde cijfers tegen het einde van de maand beschikbaar zullen zijn. Reeds in februari had het bedrijf, op basis van voorlopige resultaten, aangegeven dat het in 2024 naar verwachting een nettoverlies van ongeveer 1,17 miljard Hongkong-dollar (144,5 miljoen euro) zou lijden, toerekenbaar aan de aandeelhouders. In de loop van het afgelopen jaar moesten talrijke lokale dochterondernemingen in Europa en Noord-Amerika faillissement aanvragen. De laatste winkels van het merk in Duitsland werden eind januari gesloten.