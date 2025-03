Verder na Esprit: Ondernemer doopt franchisewinkels om tot nieuwe formule Cotta

Het was wellicht niet een stap die hij uit zichzelf had gezet, midden in het hoogseizoen de hele aanpak van zijn winkels veranderen. Maar vanwege de onrust bij zijn franchise-merk Esprit moest ondernemer Bob van Lingen wel. Eind maart gaat de laatste van zijn vijf winkels open met een nieuw concept en een nieuwe naam: Cotta. Hoewel het een pittige tijd is geweest, ziet Van Lingen hoeveel deuren er zijn opengegaan in de vorm van nieuwe connecties, nieuwe merken en nieuwe energie.

Van Lingen runde lange tijd vijf franchise-winkels van Esprit in het zuiden van Nederland. Er stond zelfs uitbreiding op de agenda, want zijn bedrijf zou vestigingen van een collega ondernemer overnemen. “Het was op Europees niveau besproken en goedgekeurd door Esprit”, zo geeft Van Lingen aan tijdens een telefoongesprek. Rond die tijd sloten er wel steeds meer Esprit-winkels in de omringende landen: “Het was heel uitlegbaar, want Esprit zei dat deze winkels al jaren verlies leden.” Toch bleef het bij Esprit rommelen en besloot Van Lingen niet langer af te wachten. “Toen heb ik gezegd dat we gaan kijken wat leuke merken zijn.” In mei 2024 start Esprit een insolventieprocedure in Duitsland, waarop de ondernemer het heft in eigen handen neemt en afspraken maakt met wholesalemerken.

Binnen enkele weken kwam de eerste handel binnen, geleverd uit de bestaande voorraad van de merken. “Daar waren we erg blij mee en op die manier zijn we gestart.” Het Esprit-logo hing echter nog aan de muur en bezoekers hadden pas in de paskamers of bij de kassa door dat ze een ander merk kochten dan Esprit.

De tekst loopt verder na de afbeelding.

De nieuwe Cotta-winkel in Middelburg. Credits: Cotta / Bob van Lingen.

Van Esprit naar Cotta: Hoe franchisenemer Bob van Lingen zijn winkels opnieuw uitvond

Toen het nieuws van een mogelijk Esprit-faillissement zich verspreidde, begon de naam toch tegen te werken. “Vooral de mensen op de winkelvloer hadden er last van. Klanten zeiden tijdens de uitverkoopperiode in juli: '30 procent korting? Jullie zijn failliet, dat kan wel meer zijn,' maar zo was het niet. Voor de werknemers op de winkelvloer was het vervelend dit steeds uit te moeten leggen.”

Met de actie ‘Esprit stopt, wij gaan door’ riep de onderneming klanten op om na te denken over een nieuwe naam. Er kwamen in totaal ruim 800 suggesties binnen. De naam werd Cotta en hangt nu aan alle gevels. Ook het interieur is aangepakt. “Het Esprit-concept was vrij neutraal.” Nu zijn diverse kleuren en nieuwe elementen toegevoegd. “We hadden een wensenlijst, maar vorig jaar was financieel niet ons beste jaar, dus we moeten creatief zijn.” Daarom is een gedeelte van de wensenlijst al gerealiseerd en komt de rest later. “Als je nu bij Cotta binnenloopt, heb je niet het gevoel dat je bij Esprit binnenkomt.”

Het assortiment bij Cotta bestaat inmiddels uit Garcia, Street One, Casual Friday, LolaLiza, Soaked, Didriksons, St. Tropez en Part Two. “Door de samenwerking met verschillende merken krijgen we ook weer andere ideeën en een andere kijk op retail”, zo vertelt Van Lingen enthousiast. “We zaten wel in een tunnel met Esprit. We waren één met het merk en dan doet het pijn als door een stuk mismanagement veel dingen fout gaan. Je ziet het van een afstand gebeuren en je hebt er weinig invloed op.”

De tekst loopt verder na de afbeelding.

De nieuwe Cotta-winkel in Middelburg. Credits: Cotta / Bob van Lingen.

Een deur gaat dicht, vele anderen gaan open voor voormalig Esprit-franchiser

Toch is de ondernemer dankbaar. “We hadden al vrij snel het idee: Hadden we dit maar eerder gedaan.” Ook al geeft hij toe dat zonder het faillissement van Esprit hij deze stap nooit had durven zetten. “Maar nu moesten we.” Het enthousiasme van Van Lingen is ook terug te vinden op de winkelvloer, zo merkt de ondernemer, “Ze worden echt enthousiast over een bepaald product. Ik zie het ook aan de personeelsaankopen, die zijn enorm gestegen”, zo lacht hij. “Dat geeft ook aan dat ze leuk vinden wat er allemaal binnenkomt.”

Niet alleen het personeel blijft kopen, het nieuwe assortiment slaat ook aan bij de bezoekers. “Op het moment dat nieuwe merken binnenkwamen in de winkel, zijn we gaan plussen ten opzichte van vorig jaar.” Van Lingen relativeert dat in het eerste halfjaar van 2024 veel omzet is gemist, omdat er op een gegeven moment ook geen handel was. Maar vanaf augustus is er elke maand groei geweest. “Wat we hebben gemist in het tweede kwartaal van 2024, gaan we niet meer inhalen. In Zeeland is het tweede kwartaal een heel belangrijk kwartaal en dat hebben we compleet gemist.” Maar de resultaten vanaf augustus geven vertrouwen. “Het is een goede stap die we hebben gezet.”

Van een franchise-winkel naar een multibrandwinkel is en blijft een omslag. “Het is meer werk, dat moet nog wel landen, ook hier op kantoor. Wie doet wat? Dat moet zijn weg nog vinden.” Met de heropening van de winkel in Middelburg komt in ieder geval weer een beetje rust terug. “We hebben zoveel reacties gehad, merken bellen, maar ook ondernemers die koffie willen drinken. Ik vertel ze dan: Laat mij eerst dit maar even goed op de kaart zetten”, zegt hij lachend. “Zo zie je maar: een deur gaat dicht, maar er gaan er ook heel veel open. Dat is ongekend.”