‘Esprit opent ook ‘Futura hubs’ in Londen en New York’

Modemerk Esprit zal ook Futura hubs in Londen en New York openen, zo meldt WWD exclusief. Eerder dit jaar maakte Esprit al bekend een hub te openen in Amsterdam.

De hubs combineren retail en onderzoek. In een eerder persbericht gaf Esprit aan dat elke hub een specifieke taak krijgt om methodologieën te ontwikkelen waardoor het merk nieuwe oplossingen kan implementeren in het bedrijf. Zo gaat het om oplossingen voor de e-commerce en normale retailkanalen.

Esprit keert met de openingen in Londen en New York ook terug op de Britse en Amerikaanse markt. De winkel in Londen zal volgens WWD focussen op het onderzoeken van unieke klantbinding ervaringen, terwijl de locatie in New York zich focust op ‘wereldwijd creatief ontwerp’. De winkel in Londen moet aan het einde van 2022 open gaan en die in New York in het eerste kwartaal in 2023.

Wat de status is van de hub die in Amsterdam aangekondigd was, is op dit moment niet bekend.