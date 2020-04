Esprit sluit alle winkels in Azië buiten het vasteland van China

Esprit Holdings Limited blijft het bedrijf stroomlijnen. Het bedrijf maakt nu bekend alle winkels in Azië buiten het vasteland van China te gaan sluiten. Eerder deze maand werd al bekend dat zes Duitse zusterbedrijven van Esprit bescherming tegen crediteuren hebben aangevraagd in verband met de pandemie.

De reorganisatie bij Esprit zorgt ervoor dat in totaal 56 winkels zullen sluiten verspreid over Singapore, Maleisië, Taiwan, Hong Kong en Macau. De winkels in deze gebieden leverden nog geen 4 procent van de totale omzet van Esprit Holdings Limited op de afgelopen negen maanden, zo meldt het bedrijf. Esprit benadrukt de joint venture in China te behouden maar ook de wholesale en licentie activiteiten in Azië. Esprit geeft aan verder te gaan focussen op de grootste markten in Europa.

Esprit is al langer aan het afschalen. In 2018 trok het bedrijf zich al terug uit Australië en Nieuw-Zeeland.