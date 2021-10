EssilorLuxottica doet nu ook bod op overige aandelen van GrandVision

Het verhaal van EssilorLuxottica en GrandVision blijkt nog niet over. De deal tussen de twee optiekgroepen werd in juli afgerond, na maandenlange onzekerheid, waarbij EssilorLuxottica 76,72 procent van de aandelen van GrandVision in handen kreeg. Nu heeft het Italiaanse EssilorLuxottica een overnamebod gedaan voor de overige aandelen van GrandVision, zo blijkt uit een persbericht.

Sinds de overname in juli, heeft de Italiaanse brillengigant al extra aandelen verworven. Op dit moment heeft het bedrijf namelijk al 86,67 procent van de aandelen in het bezit. De overige 13.33 procent van de aandelen van GrandVision wil EssilorLuxottica overnemen voor 28,42 euro per aandeel. Het betekent dat de Italiaanse groep weer bijna een miljard euro mag neer leggen.

Het overnamebod heeft al steun gekregen van de directie van GrandVision, zo is te lezen in het persbericht. De directie gelooft dat deze stap het beste is voor de GrandVision Group en alle belanghebbenden.