EssilorLuxottica gaat exclusieve licentieovereenkomst aan met Moncler

De Italiaanse brillengigant EssilorLuxottica gaat een Moncler Lunettes-collectie produceren. De brillengigant heeft namelijk een exclusieve licentieovereenkomst getekend met Moncler. De overeenkomst loopt van januari 2024 tot en met december 2028, met een automatische verlengingsoptie van nog eens vijf jaar.

De eerste Moncler Lunettes-collectie is verkrijgbaar vanaf september 2024 en is gemaakt voor het herfst-winterseizoen, zo staat in het persbericht. Moncler zal gebruikmaken van EssilorLuxottica’s brillenexpertise op gebied van functionaliteit, waarbij Moncler zijn ‘eigentijdse esthetiek’ zal toevoegen.

“Met de introductie van de nieuwe Moncler Lunettes-collectie zal de stijl van Moncler naadloos samensmelten met de knowhow van EssilorLuxottica op het gebied van brillen, waardoor een product wordt geleverd dat toonaangevend is op het gebied van design, innovatie en kwaliteit”, aldus Remo Ruffini, voorzitter en Chief Executive Officer van Moncler, in het persbericht.

Francesco Milleri, voorzitter en Chief Executive Officer van EssilorLuxottica, voegt daaraan toe: “We bewonderen Moncler al lange tijd als een merk dat onze passie voor innovatie en stijl deelt, om nog maar te zwijgen van onze ‘geboren in de bergen’-erfenis. Onze teams vinden het geweldig om aan deze reis te beginnen en een unieke brillencollectie te ontwerpen en ontwikkelen die het bijzondere merk Moncler echt weerspiegelt.”

De brillencollectie zal verkrijgbaar zijn in Moncler-boetieks en EssilorLuxottica-winkels, via geselecteerde opticiens en via de website van Moncler.