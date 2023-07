EssilorLuxottica gaat ook audiologische industrie bedienen

EssilorLuxottica, de brillenleverancier van onder andere Ray-Ban, verbreedt zijn horizon en gaat zich ook richten op de audiologische industrie, zo maakt EssilorLuxottica bekend in een persbericht.

De brillengigant zet de eerste stappen in de audiologische wereld door de overname van de Israëlische startup Nuance. Het bedrijf zal, naar eigen zeggen, een nieuwe hoortechnologie introduceren.

EssilorLuxottica ziet namelijk een servicekloof van 83 procent wereldwijd in de audiologische industrie. Volgens de brillengigant is de markt voor hooroplossingen onderbenut en werkt het ‘Super Audio’-team nu aan zijn eerste product om het paradigma te veranderen, waarbij ‘een hoogwaardige hoortechnologie naadloos wordt geïntegreerd in een modieuze bril’. Naar verwachting zal deze in de tweede helft van 2024 op de markt komen. Het audiocomponent is volledig onzichtbaar, zo staat in het persbericht, waardoor een psychologische barrière wordt weggenomen bij de consument.

Het bedrijf maakt gebruik van traditionele hoortoestelkanalen en van geselecteerde optische wholesale-klanten om de technologie toegankelijk te maken voor consumenten in 150 landen.