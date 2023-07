EssilorLuxottica groeit winst met 18,5 procent in eerste halfjaar 2023

EssilorLuxottica, het moederbedrijf van onder andere Ray-Ban, Pearle en Oakley, groeit zijn omzet met 8,2 procent. Dat staat gelijk aan een bedrag van 12,9 miljard euro, blijkt uit het financiële verslag. In het tweede kwartaal werd een omzet van 6,7 miljard euro binnengehaald.

Alle regionale afzetmarkten waar EssilorLuxottica actief is, noteren in het tweede kwartaal een omzetplus. Zo groeit de omzet van het bedrijf in Azië-Pacific het hardst met 17,9 procent en schrijft Latijns-Amerika een omzetgroei van 10,3 procent in de boeken. Noord-Amerika is nog steeds de grootste afzetmarkt van de brillengigant met 5,9 miljard euro en een groei van 4,5 procent. De EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) schrijft een omzetplus van 9,8 procent in de boeken.

Het nettoresultaat zit ook in de lift en groeit met 18,5 procent naar 1,4 miljard euro. Francesco Milleri, voorzitter en Chief Executive Officer van EssilorLuxottica, en Paul du Saillant, plaatsvervangend CEO van het bedrijf, zijn trots op de behaalde resultaten. De groei ligt in lijn met de verwachtingen en de langetermijnvooruitzichten.