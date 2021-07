EssilorLuxottica weer boven niveau pre-pandemie na veelbewogen half jaar 2021

De omzet van EssilorLuxottica is in de eerste helft van 2021 gestegen tot boven het omzetniveau van voor de pandemie, zo blijkt uit het halfjaarrapport van de brillenproducent. Hoewel de absolute omzetcijfers een lichte daling laten zien ten opzichte van de 2019 - van 8,78 miljard euro naar 8,77 miljard euro - werd op basis van constante valuta een stijging gerapporteerd van 5,7 procent. Ten opzichte van ‘coronajaar’ 2020 steeg de omzet met 40,7 procent.

EssilorLuxottica schreef een brutowinst van 5,3 miljard euro tegenover 3,4 miljard euro in 2020. De nettowinst kwam uit op 912 miljoen euro, na een verlies van 400 miljoen euro vorig jaar. De positieve resultaten zijn mede te danken aan een goed tweede kwartaal, met een omzet van 4,7 miljard euro naast 4,1 miljard euro in het eerste kwartaal. Het tweede kwartaal was evenwel veelbewogen: EssilorLuxottica was verwikkeld in een rechtszaak met het Nederlandse Grandvision over de overname van het bedrijf. De miljardendeal werd uiteindelijk op 1 juli afgerond. ‘De voltooiing van een visionair project’, noemt EssilorLuxottica de overname in het halfjaarrapport. Met de overname van GrandVision vergroot EssilorLuxottica zijn retail-aanwezigheid in Europa.

In het halfjaarrapport kondigt EssilorLuxottica bovendien een duurzaamheidsprogramma aan, met de titel ‘Eyes on the Planet’. Het bedrijf wil onder meer koolstofneutraal zijn tegen 2025 en vooral gaan werken met circulaire materialen.