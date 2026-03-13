Estée Lauder klaagt Inditex en parfumeur Jo Malone aan voor merkinbreuk

Madrid – Terwijl de Inditex-groep in Madrid haar goede jaarresultaten voor het boekjaar 2025 presenteerde, verstoorde beauty multinational The Estée Lauder Companies de feestvreugde. Dit gebeurde met een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk tegen het Spaanse bedrijf. De aanklacht is gebaseerd op een vermeende merkinbreuk in de samenwerking tussen Zara en de Britse parfumeur Jo Malone.

Eerst wat context: het Londense geur- en huidverzorgingsmerk, opgericht door de Britse parfumeur Jo Malone in 1990, werd slechts negen jaar later overgenomen. De oprichtster was toen pas 35 jaar oud. De koper was de Amerikaanse beautygigant, multinational The Estée Lauder Companies. Het officiële overnamebedrag is nooit bekendgemaakt, maar schattingen wijzen op ongeveer 100 miljoen Amerikaanse dollar (omgerekend ongeveer 87 miljoen euro). De voorwaarden omvatten verschillende clausules. Daaronder vielen de verkoop van de naam Jo Malone en de overdracht van alle merkrechten aan The Estée Lauder Companies. Ook bleef Malone met haar managementteam aan het roer, in haar geval als creatief directeur. Ze stopte echter met deze functie in 2006, zeven jaar na de overname in 1999.

Geur uit de collectie die Jo Loves voor Zara ontwikkelde. Credits: Zara.

Als onderdeel van de vertrekregeling met het Amerikaanse bedrijf had Malone een concurrentiebeding. Dit verbood haar vijf jaar lang activiteiten in dezelfde sector te ontplooien. Ook mocht ze de naam Jo Malone niet voor commerciële doeleinden gebruiken, aangezien deze eigendom bleef van de Estée Lauder-groep volgens de koopovereenkomst uit 1999. Deze twee clausules zijn essentieel om de recente professionele ontwikkeling van de Britse parfumeur te begrijpen. Na afloop van het concurrentiebeding in 2011, hervatte ze haar werk als parfumeur met de oprichting van een nieuw geurmerk: Jo Loves. Met dit nieuwe merk startte ze een jaar geleden een samenwerking met Inditex. Dit resulteerde in de ontwikkeling van een volledige collectie parfums en eau de parfums voor de belangrijkste modeketen: Zara.

Zara x Jo Loves: de oorsprong van de controverse

De geuren zijn enorm populair bij iedereen die ze heeft geroken en gaan viraal op sociale media dankzij vele content creators. Deze samenwerking tussen Zara en Jo Loves is de aanleiding voor de rechtszaak van Estée Lauder. De aanklacht is gericht tegen het Spaanse bedrijf, het geurmerk en de oprichtster, parfumeur Jo Malone. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de aanklacht afgelopen woensdag, 11 maart, in het Verenigd Koninkrijk ingediend.

Geur uit de collectie die Jo Loves voor Zara ontwikkelde. Credits: Zara.

De Amerikaanse beautygigant, eigenaar van onder andere het New Yorkse modehuis Tom Ford, beschuldigt Jo Malone volgens dezelfde bronnen van contractbreuk, inbreuk op een geregistreerd handelsmerk, merkmisbruik en misleiding van consumenten. Van deze laatste vermeende misdrijven worden in dezelfde aanklacht ook het nieuwe merk van de parfumeur, Jo Loves, en de Britse dochteronderneming van Inditex beschuldigd. Het belangrijkste argument is de verpakking van de geuren uit de samenwerking tussen Zara en Jo Loves. Op deze verpakking, en in de productomschrijving in de officiële webshop van Zara, staat duidelijk te lezen: “Gemaakt door Jo Malone CBE, oprichtster van Jo Loves”. Volgens Estée Lauder schenden deze negen woorden hun rechten als eigenaar van de naam Jo Malone. Dit ondanks de poging om dit te omzeilen door haar naam te benadrukken als oprichtster van Jo Loves en haar titel als Commander of the Order of the British Empire (CBE).

“Toen mevrouw Jo Malone het merk in 1999 aan The Estée Lauder Companies verkocht, ging ze akkoord met duidelijke contractuele voorwaarden. Deze omvatten het afzien van het gebruik van de naam Jo Malone in bepaalde commerciële contexten, inclusief de marketing van geuren”, aldus een woordvoerder van The Estée Lauder Companies tegen de Financial Times. In ruil daarvoor ontving de parfumeur, die momenteel in Dubai woont, “een vergoeding als onderdeel van deze overeenkomst en hield ze zich jarenlang aan de voorwaarden”. Echter, “het gebruik van de naam ‘Jo Malone’ door mevrouw Malone in verband met recente commerciële projecten gaat verder dan die wettelijke overeenkomst en ondermijnt de unieke waarde van het merk Jo Malone London”. En hoewel “we het recht van mevrouw Malone respecteren om nieuwe” carrièrekansen “te zoeken, kunnen wettelijk bindende contractuele verplichtingen niet worden genegeerd. In geval van schending van dergelijke voorwaarden, zullen we het merk beschermen waarin we hebben geïnvesteerd en dat we decennialang hebben opgebouwd.”

Geuren uit de collectie die Jo Loves voor Zara ontwikkelde. Credits: Zara.

De risico's van het verkopen van je naam

De achtergrond van deze controverse, die The Estée Lauder Companies, Jo Malone en Inditex voor de rechter zal brengen, is de spijt van vele ontwerpers. Verleid door lucratieve contracten, verkopen zij uiteindelijk de bedrijven die ze onder hun eigen naam hebben opgebouwd. Dit is een riskante stap, vooral voor profielen die gekenmerkt worden door hun ondernemersgeest. Het is een pad dat eerder werd bewandeld, gevolgd door aanzienlijke creatieve en/of persoonlijke frustratie, door figuren als de Amerikaanse ontwerper Roy Halston, de Franse couturier Christian Lacroix, ontwerpster Kate Spade, eveneens ontwerpster Donna Karan, visagiste Bobbi Brown, de Belgische ontwerper Martin Margiela en, in dit geval, parfumeur Jo Malone.

In het kort The Estée Lauder Companies heeft de Britse parfumeur Jo Malone, haar nieuwe merk Jo Loves en Inditex aangeklaagd wegens vermeende merkinbreuk in de samenwerking tussen Zara en Jo Loves.

De aanklacht is gebaseerd op het gebruik van de naam "Jo Malone" op de verpakking en in de omschrijving van de Zara x Jo Loves-geuren, ondanks dat Jo Malone de rechten op haar naam in 1999 aan Estée Lauder verkocht en een concurrentiebeding tekende.

Deze zaak benadrukt de risico's voor ontwerpers die hun naam en bedrijf verkopen en geconfronteerd kunnen worden met juridische conflicten als ze hun identiteit in nieuwe ondernemingen proberen te hergebruiken.