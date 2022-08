'Estée Lauder overweegt overname Tom Ford'

Cosmeticamerk Estée Lauder is in gesprek over een eventuele overname van modelabel Tom Ford, zo schrijft The Wall Street Journal op basis van betrokken bronnen. Volgens de krant zou het gaan om een potentiële deal ter waarde van circa drie miljard dollar (omgerekend circa 2,9 miljard euro). In juli, toen voor het eerst berichten naar buiten kwamen over de mogelijke verkoop van Tom Ford, werd nog gesproken over een waardering van bijna zeven miljard dollar.

Estée Lauder zelf wenste niet te reageren op vragen van de krant. Persbureau Reuters deed navraag bij Tom Ford, maar ontving nog geen reactie.

Estée Lauder zou voornamelijk geïnteresseerd zijn in de beautytak van Tom Ford. De andere lijnen van het label, waaronder mannen- en vrouwenkleding, tassen en accessoires, zouden bij andere partijen kunnen worden ondergebracht middels licenties.

Estée Lauder zou niet de enige overnamekandidaat zijn voor Tom Ford. Wie de andere gegadigden zijn, wordt door The Wall Street Journal niet gemeld.