‘Etq in problemen gekomen door kwaliteits- en leveringsproblemen leverancier’

Sneakerlabel Etq is in de problemen gekomen door kwaliteits- en leveringsproblemen bij een toeleverancier, zo meldt mede-oprichter Patrick van der Woude tegen Textilia. Vorige week bleek dat drie bv’s van het merk failliet zijn verklaard.

Van der Woude geeft tegen het vakblad aan dat deze problemen bij de toeleverancier ‘in het voor Etq belangrijkste seizoen’ voorkwamen. “Daardoor is een situatie ontstaan waardoor de onderneming niet meer levensvatbaar is.” De mede-oprichter bevestigt, net als de curator vorige week, dat gekeken wordt naar een doorstart. “Zodat we het kwaliteitsproduct kunnen blijven leveren waar Etq al twaalf jaar om bekend staat.”

De website van het merk is op het moment van schrijven nog live. Het merk wordt verkocht bij diverse winkels in Nederland en twee winkels in België, aldus de website van Etq. In Nederland wordt het merk onder andere verkocht bij bekende retailers De Bijenkorf, Coef, Rinsma, Jansen-Noy en The Society Shop.

Problemen bij toeleverancier oorzaak problemen Etq

Een jaar geleden haalde Etq juist nog een miljoeneninvestering binnen. Hoe groot de investering was werd destijds niet genoemd. Met de kapitaalinjectie wilde het sneakermerk in binnen- en buitenland uitbreiden.

Etq is in 2010 opgericht in Amsterdam door ander andere Patrick van der Woude en Hugo Castermans. In 2015 opende het merk een eerste eigen winkel aan de Singel in Amsterdam. In de winkel werden niet alleen sneakers van het bedrijf verkocht, maar ook kleding van andere merken.