Etrias neemt Sneakerbaas over na faillissement

Webwinkelketen Etrias heeft Sneakerbaas, een online platform voor exclusieve sneakers, overgenomen. Dit meldt Etrias in een persbericht. De overname volgt kort op het faillissement van het bedrijf in april. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Met deze acquisitie breidt Etrias zijn portfolio verder uit: het is de tiende overname in tien jaar en de derde in de sneakermarkt, na eerdere aankopen van Sneaker District (2023) en Sneakers.nl (2024).

Sneakerbaas werd in 2007 opgericht en groeide uit tot een bekende naam in exclusieve sneakers, met een webshop en een fysieke winkel in Utrecht. In 2023 werd het merk verkocht aan nieuwe eigenaren, die het rebrandden tot ‘Fields’ en een flagshipstore openden in Amsterdam. Die koerswijziging mislukte echter, wat volgens het persbericht uiteindelijk leidde tot het faillissement. Etrias gaat de rebranding terugdraaien en wil Sneakerbaas nieuw leven inblazen.

Etrias groeit door met overnames

Etrias beheert meer dan honderd webshops. Het bedrijf is ook eigenaar van onder meer De Schoenenfabriek, Slippers.nl en SneakerDistrict, en heeft vier fysieke winkels in Bilthoven en Boxtel.

Sinds 2014 voert Etrias een actieve overnamestrategie. Het begon met Qoony, gevolgd door Kinderhelmen (2015), Only Brands en Tennisplanet (2016), De Schoenenfabriek (2017), en na een korte pauze Slippers.nl (2022). De sneakersector vormt inmiddels een belangrijk groeigebied, met drie overnames in drie jaar: Sneaker District, Sneakers.nl en nu Sneakerbaas.