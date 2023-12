Etsy ontslaat 225 werknemers na 'vrijwel stagnerende' verkoop, zegt CEO

Etsy, Inc., een Amerikaans e-commerce bedrijf voor onafhankelijke verkopers wereldwijd, laat 225 werknemers gaan - dat is 11 procent van het personeelsbestand - meldt Etsy in een persbericht.

In een persbericht op de website richt Silverman zich tot het personeel. Hij schrijft dat de bezuinigingen nodig zijn omdat de verkoop al twee jaar "in wezen vlak" is. Hij erkent de "ongelukkige" timing van de bezuinigingen, twee weken voor Kerstmis, en benadrukt dat het ontslagen personeel “ten minste” tot 2 januari 2024 betaald zal krijgen.

Het schrappen van de banen maakt deel uit van een strategie om van Etsy een "meer gefocust, wendbaar bedrijf" te maken, aldus Silverman in het bericht op de website van het bedrijf. De ontslagen zullen het bedrijf 30 miljoen dollar (27,5 miljoen euro) kosten aan ontslagvergoedingen, secundaire arbeidsvoorwaarden en gerelateerde kosten, aldus Etsy in een aparte aankondiging aan investeerders.

Etsy functioneert sinds 2005 als tussenpartij van de onafhankelijke verkoop van een breed scala aan artikelen, waaronder sieraden, tassen, kleding, huis decoratie en kunst. De site volgt de traditie van open ambachtsbeurzen, waarbij verkopers persoonlijke webwinkels krijgen waar ze hun goederen aanbieden tegen een vergoeding van 0,20 dollar (0,18 euro) per item. Sinds 2013 staat Etsy ook de verkoop van massa geproduceerde items toe.